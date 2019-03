Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Romeltakarítás a Quaestornál és a Buda-Cashnél négy év után

Megjósolni sem lehet, mikorra zárul le a négy évvel ezelőtt csődbe ment három brókercég felszámolása. A Quaestor Értékpapír vagyona minimális, a Buda-Cash érdekeltségébe tartozó cégek vagyonából is másokat kell előbb kifizetni.

Pontosan négy évvel ezelőtt robbant ki a botrány a Quaestor-csoportnál, a brókercsődök utáni romeltakarítás azonban rettenetesen lassan zajlik. A három, 2015 elején fizetésképtelenné vált befektetési vállalkozás felszámolása a mai napig tart, és a folyamatot számos tényező hátráltatja.

A leglassabban a Buda-Cash Zrt.-nél haladnak az ügyek. A brókercégtől a hitelezők 105 milliárd forintot szeretnének visszakapni, eladni azonban nincs mit. A felszámolást végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) a Napi.hu-val azt közölte, hogy a Buda-Cash által részben vagy egészben tulajdonolt társaságokból - ide nem értve a részvények eladásából származó bevételt - a felszámolási vagyonba nem folyt be semmilyen összeg, tekintettel arra, hogy az ezekben fennálló részesedések értékesítésre a hitelezői érdekek szem előtt tartására tekintettel még nem kerülhetett sor.

Nincs mit eladni

Az értékesítés fő akadályát az jelenti, hogy egyrészt az érintett társaságok vagyonára a felszámolás előtt bűnügyi zárlat került, másrészt a cégek maguk is fizetésképtelen helyzetben vannak, és a társaságokkal szemben fennálló hitelezői igények megelőzik a Buda-Cash igényét. A PSFN a Buda-Cash felszámolójaként nem is jogosult a társaságok vagyonát értékesíteni. Ezek értéke persze folyamatosan csökken. A tőzsdén jegyzett EHEP-é például, amelyben 32,41 százalékos pakettel rendelkezik a brókercég, gyakorlatilag lenullázódott.

A felszámoló az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) adatai szerint a Buda-Cash tulajdonából gyakorlatilag csak a céges autókat tudta eladni nem egészen 39,5 millió forintért, ami aprópénzt a 105 milliárdos tartozáshoz képest. Összesen 14 személygépkocsiról van szó, ezek egy részét - főleg a Fordokat a becsérték fölötti áron adták el, a két Volvóra viszont a becsült áruk alatt talált vevőt a felszámoló.

A DRB-nél kicsit jobb a helyzet

A Buda-Cash mellett a brókerházhoz köthető négy hitelintézet vagyonát is folyamatosan árulja a PSFN. Az ott elért eredmények valamivel jobbak, de a hiányzó vagyonhoz képest elenyészőek. Az ÉRB Bank vagyonából 100 körüli tételt sikerült eladni, ezek közül a legnagyobb egy 178 millió forintért értékesített részesedés és a követelés volt, amely az MGU Magyar Gumi-újrahasznosító Kft.-vel szemben állt fenn. Ennek a részesedésnek és követelésnek a értékét eredetileg 355 millió forintra becsülték.

A bankok tulajdonában számos ingatlan is volt, amelyeket sikerült eladni. A portfólióban bankfiókok mellett családi házak és ipari ingatlanok is akadtak. Voltak olyanok, amelyek csak a becsérték feléért keltek el, ilyen volt például az ÉRB Bank debreceni, a repülőtér környékén található ipari ingatlanjai, amelyeket 266,6 millió forintra értékeltek fel, de végül csupán 133,3 millióért lett rájuk vevő. Az értékesítések azonban lassan haladnak, a PSFN még tavaly decemberben is hirdetett meg DRB-s és ÉRB-s ingatlanokat.

A késlekedés bizonyos esetekben szerencsés, hiszen az ingatlanárak emelkedéséből a felszámoló is hasznot tud húzni. Egy tavaly decemberben 5,8 millió forintért meghirdetett kazincbarcikai panellakás például 6,5 millió forintért kelt el. Sokszor viszont más a helyzet, az évek óta nem használt ingatlanok állapota folyamatosan romlik, és ezzel az értékük is csökken.

A Quaestor-ügyben sincs remény

A legnagyobb tartozással a három brókercég közül a Quaestor rendelkezett, nagyságrendileg 195 milliárd forintot kellene beszednie a felszámolónak ahhoz, hogy minden hitelezőt kielégíthessen. Erre nincs sok remény, a PSFN tájékoztatása szerint az adós a hitelezői igényekhez képest csak minimális vagyonnal rendelkezik. Akárcsak a Buda-Cash esetében, a cégcsoport vagyonához a felszámoló nem fér hozzá, mivel a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt., amelynél az eljárás folyik, jogilag önálló cég.

A brókercég vagyonából lezárt eljárás az EÉR-ben nincs, más Quaestor-cégek vagyonelemeit értékesítették csak más felszámolók. Mivel a céggel kapcsolatban számos peres és nem peres eljárás folyik a mai napig, megbecsülni sem lehet, meddig tarthat a felszámolása. Ez egyébként a Buda-Cashre is áll. A legutóbbi hír a Quaestorral kapcsolatban az volt, hogy kiterjesztették a vádat egy 1,3 milliárd forintos sikkasztásra, amelyben a 2012 októbere óta felszámolás alatt álló Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet egyes vezetői is érintettek lehettek.

A Hungáriánál van a legtöbb eredmény

A három brókercég közül a legkisebb, a Hungária Értékpapír az egyetlen, amelynél komolyabb eredményt ért el a felszámoló. A brókercégnek a felszámolás kezdő időpontjában két társaságban volt részesedése, illetve irodai eszközök álltak a tulajdonában, amelyek értékesítésére a csődtörvény rendelkezései alapján került, illetve kerül sor - írta a Napi.hu-nak a PSFN. Az ügyfelekkel szembeni követelések behajtása is folyik, ennek eredményeként a követelésállomány a felszámolói nyitómérleg óta kevesebb, mint az ötödére csökkent.

A hitelezői követelés 4,884 milliárd forint. A PSFN tájékoztatása szerint a felszámolási eljárásban a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint viszont csak a brókercég ügyfelei kaphatják meg a pénzüket, a többi hitelező hoppon marad. Az ügyfélvagyon kiadási arányszámok szerinti kiadását követően ugyanis a nyilvántartásba vett hitelezői igényekre vagyoni fedezet már nem lesz.