Rossz idők járnak a taxisokra

Felére esett a taxiforgalom a koronavírus miatt. Van némi javulás a de a taxisok érdekvédelmi szervezete szerint nagyon messze még a járvány előtti szint.

"A vidéki nagyvárosokban és a kedvelt üdülőhelyeken a belföldi turizmus fellendülésével jobban nőtt a fuvarok száma az előző hónapokhoz képest, de a fővárosban ez sajnos még nem érezhető" - mondta a Világgazdaságnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke.

Budapesten már fellelhető egy-egy turista, de a hotelek, panziók és főleg a idegenforgalomra épülő éttermek a hét minden napján szinte konganak az ürességtől.

A járványhelyzet miatti korlátozások lazítása után kismértékben érezhető volt egyfajta keresletemelkedés, de hirtelen meg is torpant, és már hosszú hetek óta stagnál - tette hozzá az elnök. Tavasszal, a legszigorúbb korlátozások idején a fuvarok száma 80-90 százalékkal esett. Azóta valamelyest javult a helyzet, de az előző évi adatokhoz képest még mindig nagyjából 40-50 százalékos a visszaesés.

Metál Zoltán szerint ebben az is közrejátszik, hogy sokan még mindig otthonról dolgoznak, és csak a legszükségesebb esetben ülnek taxiba. Az sem javít a fuvarszámokon, hogy a fővárosi kulturális programkínálat továbbra is igen csekély. A becslések szerint jelenleg 4500-5000 taxis próbál a fuvarokból megélni Budapesten, de továbbra is sokan szüneteltetik a tevékenységüket. Ebben az is szerepet játszik, hogy augusztusra már nem vonatkoznak a katafizetési könnyítések.