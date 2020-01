Saját kuratóriumi elnökének cégével szerződött a Győri Nemzeti Színház

Egyedüli pályázóként a Győri Nemzeti Színház kuratóriumi elnökének cége újíthatja fel a helyi Padlásszínházat. A győri direktor büszke a beruházásra.

A győri önkormányzat által fenntartott Győri Nemzeti Színház a saját alapítványának kuratóriumi elnökének cégével kötött szerződést mintegy 50 millió forint értékben a helyi Padlásszínház felújítására - derül ki a színház oldalán elérhető szerződésből. A Kisfaludy alapítvány kuratóriumát évek óta Gasztonyi László vezeti, a 2018-ban egymilliárd forintos profittal záró Vill-Korrr Hungária Kft. tulajdonosát Borkai Zsolt kiruccanásainak szereplőjeként nevezte meg a volt győri polgármestert korrupcióval vádoló és nőügyeiről író, magát az ördög igazi ügyvédjének nevező blog szerzője.

A szerződést még tavaly február 19-én kötötték meg 49,9 millió forint értékben, más cég nem is pályázott a Padlásszínház felújítására, mint a kuratóriumi elnök cége. "Hamarosan megkezdődnek a munkálatok Győrben, a Komédiás étteremnek is helyet adó Czuczor G. u. 30. szám alatti épület tetőterében, ahol padlásszínházat hoz létre a Győri Nemzeti Színház. A kivitelezésre kiírt közbeszerzést a Vill-Korr Hungária Kft. nyerte el kis híján nettó 50 millió forintos ajánlattal. Forgács Péter színidirektor a Kisalföldnek azt mondta: büszkék a beruházásra, mert manapság új fiókszínházat létrehozni is nagy dolog, ráadásul a költségek fedezetét a teátrum saját megtakarításaiból tudják fedezni" - adta hírül a Kisalföld tavaly márciusban.

A kuratóriumi elnök cége, a Vill-Korr egy 3,9 millió forintos szerződést is kötött a Győri Nemzeti Színházzal, villámvédelmi és tűzvédelmi feladatokat is elvállalta Gasztonyi László cége idén március végéig - derül ki a színházat fenntartó önkormányzat oldalán elérhető dokumentumokból. A Vill-Korr Kft.-t bírósági határozatok szerint peres ügyekben Rákosfalvy Zoltán képviselte, aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt. Rákosfalvy a győri önkormányzat mellett a helyi egyetemnek is dolgozott ügyvédként. A színház távfelügyeletét pedig a Patent Serurity, a megye legnagyobb örző-védő cége látja el idén, a referenciái között többek között az Audi Hungária Zrt., a győri polgármesteri hivatal, a Győr-Pér repülőtér, a Porsche Hungária Kft., a Széchenyi egyetem rendezvényei és számos sportesemény is szerepel.

A hvg.hu cikke szerint a városban egyfajta mecénásszerepet is betöltő üzletember cége építhette sok egyéb megbízás mellett a Budavári Palota, a budapesti Nemzeti Színház, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Sándor-palota díszkivilágítását. Gasztonyi László cége 2018-ban egyedüli ajánlattevőként nyerte el például a város köz- és díszvilágításának üzemeltetésére kiírt 1,4, illetve 2,72 milliárdos pályázatát. A 2018-ban az év legjobb építőipari kis- és középvállalatának választott Vill-Korr Győri Nemzeti Színházban tartott 25.születésnapján Borkai Zsolt nemcsak polgármesterként, hanem barátként is elismeréssel szólt az alapító-tulajdonos tevékenységéről.