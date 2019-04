Sárga csekkel fizet? Ez érdekelni fogja!

Nem lehet sárga csekket – hivatalos nevén készpénz-átutalási megbízást – befizetni április 1-től az OTP Bank fiókjaiban. Sokan azt hitték, áprilisi tréfáról van szó, ám erről szó sincs. Mivel a csekk a mai napig nagyon népszerű Magyarországon, a bankmonitor.hu megnézte, ha valaki mindenképp ragaszkodik hozzá, milyen megoldásokkal lehet elkerülni a postai sorban állást.

A sárga csekkbefizetés egyik alternatívája ilyen a Magyar Posta iCsekk mobilalkalmazása. Elég a telefonnal leolvasni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyás fizetéssel máris rendezhető a számla. (Minden olyan csekken van QR-kód, amit a szolgáltató előre kiküldve juttat el az ügyfeleihez.) A dolog előnye, hogy így a csekken szereplő adatok - név, számlaszám, közlemény - begépelésével sem kell vesződni, hiszen a QR-kód minden szükséges információt tartalmaz. Amennyiben fizetéskor elmentjük a bevitt kártyaadatokat, később már ezeket sem kell megadni, elég a fizetés gombra kattintani.

Befizetés internetbankon keresztül

A sárga csekkeket akár internetbankon keresztül is befizetheted, hiszen a postán részedre kiküldött papírlapon minden ehhez szükséges információ rajta van. Mindössze annyi dolgod van, hogy beírod a csekken szereplő összeget, majd megadod a "számlatulajdonos számlaszáma és neve" felirat alatti adatokat. Fontos a közlemény mező kitöltése is, ahová a befizetőazonosító számát mindenképp írd be, de akár egy "közös költség", "villanyszámla" üzenetet is utána biggyeszthetsz. Mivel banki átutalásról van szó, ennek lehet költsége, ám vannak olyan ingyenes bankszámlák, ahol többek között ennek sincs költsége. Az ingyenes bankszámlákról itt olvashatsz részletesen.

Az OTP internetbankjában egészen odáig mentek a csekkesítéssel, hogy van egy "csekkbefizetés" menüpont, ahol egy a képernyőn megjelenő sárga csekket lehet kitölteni. A művelet belföldi értéknapos átutalásként, a megadott napon fog a bankszámla terhére teljesülni.

Befizetés csekkautomatán keresztül

A Magyar Posta csekk automatáiban is befizethetjük a csekkeket, amivel legalább a sorban állás elkerülhető. Ha bankkártyával fizetünk, akkor a csekket eredeti formájában visszakapjuk, a befizetést magát pedig egy nyomtatott bizonylat igazolja. (Éppen emiatt figyelni kell nagyon, hogy a csekket nehogy többször fizessük be, mert ezért a Magyar Posta nem vállal felelősséget.) Ha készpénzben rendeznénk a számlát, akkor az automatán csak a csekkek beolvasása történik, az összeget annak az üzletnek a pénztárában fizethetjük be, ahol az automatát elhelyezték. Fura megoldás, de a jelek szerint működik.

Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy egy fizetési tranzakcióban legfeljebb 5 darab csekket, összesen maximum 290 000 Ft összegben fizethetünk be. Akár a készpénzes, akár a bankkártyás fizetést választjuk, számunkra a tranzakció nem jár költséggel.