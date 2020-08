Segítséget kapnak az új házat építtető családok

Az Európai Unió 2016-tól több lépcsőben kezdte el szigorítani az új és a felújított épületekre vonatkozó energetikai követelményeket. Az utolsó fokozat 2021. január 1-től hatályos, ettől kezdve ugyanis kizárólag közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, függetlenül attól, hogy mikor adták ki az építési engedélyüket.

Részben ezért, részben pedig a házakkal szemben támasztott igények és a hatályos jogszabályok változásai miatt hívta életre a Wienerberger a Mesterház Programot. Ez minden olyan ingatlanra kiterjeszthető, amelynek falazási munkái 2020. április 15. után indultak.

A Mesterház Programban való részvételhez első körben csupán egy rövid regisztrációra van csak szükség, ezt követően a cég munkatársai részletesen tájékoztatják az érdeklődőket a tudnivalókról. Fontos elem, hogy ezt követően a személyes kapcsolat nem ér véget, sőt szorosabbá válik, a kapcsolattartás a lakás építtetője és a társaság szakemberei között a munkálatok közben is megmarad.

A kép forrása: Wienerberger

Fotós: Uwe Strasser



Elsősorban azoknak nyújt nagy segítséget a Mesterház Program, akik nem feltétlenül értenek a házépítés minden egyes munkafolyamatához, mégis szeretnék biztos, profi kezekben tudni lakásuk kialakítását, hiszen ez a munka egy életre szól. A Wienerberger szakértője szerint a professzionális ismereten egyébként sem érdemes spórolni, hiszen a hozzá nem értésből adódó hibák hosszú távon sokszor sokkal nagyobb költséget jelentenek, mint egy megfelelő tudású ember munkadíja. Ráadásul a Program részeként ez a magas szintű szakmai ismeret díjmentesen áll az építkezők rendelkezésére.

Ha betegek vagyunk, orvoshoz fordulunk, ha mi magunk nem tudjuk az autónkat megjavítani, akkor szerelőhöz visszük, de furcsa módon az építkezések esetén ez a hozzáállás alábbhagy. Ha valaki meghallja, hogy építkezünk, akkor nagyon sokan szakértőként kezdenek viselkedni, holott a legegyszerűbb munkafázisok során is vannak olyan ismeretek, amelyek hiányában a végeredmény jelentősen elmarad a remélttől, sőt azokból a képességekből is nagyon sok elveszhet, amelyeket az alapanyagok egyébként, helyes beépítés esetén, biztosítanak az építtető számára. A Wienerberger programjában való részvétel viszont a falazás és a tetőszerkezet terén az összes olyan probléma kiküszöbölésében segít az építkezőknek, ami a munkálatok során felmerülhet. És persze fel is merül, onnan kezdve, hogy mennyi alapanyagra van szükség, egészen odáig, hogy mit hogyan érdemes beépíteni. Mindezen felül a szakértői gárda a teljes folyamatot figyelemmel kíséri, és már a kezdetektől profi tanácsokkal segíti a megbízókat