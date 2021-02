A japán cégek elsőként lobbiztak a magyar sertéshúsért

Évek óta keresett a magyar sertéshús Japánban. Miután a szigetország az afrikai sertéspestis miatt leállította húsimportját a vírussal érintett országokból, Magyarország a disznóhús exportbevételeinek negyedét vesztette el. Azonban köszönhetően a magyar sertés népszerűségének is, Japán a világon először hazánkkal kötött regionalizációs megállapodást, amely újra lehetővé teszi a húskivitelt.

Magyarország az első olyan afrikai sertéspestissel (ASP) érintett ország, amellyel Japán megállapodott a regionalizáció kérdésében. Ennek megfelelően a jövőben a szigetország már csak hazánk az ASP-vel érintett területeiről tiltja a sertéshús és hústermékek kiszállítását, így állategészségügyi exportbizonyítvány jóváhagyását követően folytatódhat a kivitel.

Az egyezmény azért is lényeges a húsipar számára, mivel a tilalmat megelőző években Magyarország 20 ezer tonna körüli sertéshúst értékesített Japánba, ami a teljes sertéshúsexportunk megközelítőleg 15 százaléka volt, viszont az iparág exportárbevételének közel negyedét adta.

"Japán a világ egyik legjelentősebb sertéshús importőre, a sertéshús fogyasztásuk is folyamatosan növekszik, így kiemelten fontos a megállapodás a számunkra. A japán húsimport szabályozása minden tekintetben rendkívül szigorú, ezért különösen nagy eredmény, hogy Japán a világon elsőként Magyarország számára biztosítja az ASP-vel érintett országok közül a regionalizáció lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az afrikai sertéspestissel nem érintett magyarországi régiókból megindulhat a sertésexport." - tájékoztatta a Napi.hu-t Giczi Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese.

A megállapodás tartalmazza, hogy csak öt déli- illetve délnyugat- dunántúli megyéből származhat a japán piacra értékesítendő sertés, amit az adott régióban kell levágni. Ráadásul csak olyan vágóhíd exportálhat Japánba, amelyik csak az adott megyékből vásárol sertést.

Sokra becsülik a magyar sertéshúst

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint a Japán által elfogadott területeken vannak ugyan nagyobb vágóhidak, de nem valószínű, hogy azok képesek lennének a vágókapacitásaik kihasználását úgy biztosítani, hogy kizárólag az adott öt megyéből vásárolnának élősertést. Véleménye szerint ez még akkor is valószínűtlen, ha tudjuk, hogy ezen megyékben megközelítőleg a hazai sertésállomány negyede található. A szakértő azonban mindenképpen sikerként értékeli a megállapodást.

"A magyar sertéshús minőségét mindig nagyra tartották az arra igen érzékeny japán piacon, így nyilván a korábban hazánkból importáló japán cégek is mindent megtettek annak érdekében, hogy rávegyék az illetékes kormányzati szervezeteket arra, hogy keressenek lehetőséget a magyar export engedélyezésére. Másrészt a magyar agrárdiplomácia sikerét is jelzi a megállapodás még akkor is, ha sajnos a magyar húsipar szereplőinek többsége nem tud élni a lehetőséggel." - nyilatkozta hírportálunknak Éder Tamás.

A szakember véleménye alapján a megállapodás leginkább olyan kisebb vagy közepes méretű vágóhidaknak jelenthet nagy lehetőséget, amelyek amellett, hogy az adott régióban találhatók és csak erről a területről vásárolnak sertést, hajlandók jelentős anyagi és humán erőforrást fordítani a japán piacon való megjelenésre.