Sikeresen tesztelt 5G-t a Telekom is

Három hónapja Zalaegerszegen tesztelik a jelenleginél akár tízszer nagyobb adatforgalomra és lényegesen nagyobb adatátviteli sebességre képes új hálózatot. Eddig mindennel mindent rendben találtak.

A Magyar Telekom január vége óta teszteli Zalaegerszeg belvárosában az első szabványos 5G tesztállomását. Az első három hónap tapasztalata, hogy a hálózat megbízható, stabil, és a beállítások módosításainak köszönhetően egyre nagyobb csúcssebességre képes. A cég közleménye szerint a tesztelésben használt, különböző gyártóktól származó berendezések együttműködése is megfelelőnek bizonyult.

A Zalaegerszeg belvárosában működő mobilállomáson valós körülmények között működő, gigabites sebességre képes teszthálózat kereskedelmi bevezetésre érett 5G hálózati eszközöket használ a Telekom. A tesztek az 5G-re szabványosított 3.6-3.7GHz-es sávban folynak. A teszthálózat már a 2018. év végi NSA (Non-Standalone) szabvány szerint működik. (Az NSA működés azt jelenti, hogy a kommunikációhoz tartozó jelzésforgalom 4G-n, míg az adatforgalom az új 5G hálózaton keresztül folyik.)

Zalaegerszegen kívül Kecskeméten is teszteli az 5G technológiát a Telekom, de megkezdődött a hálózatot használó üzleti megoldások fejlesztése is egy autóipari beszállító telephelyén. A modern hálózat tesztelésének következő időszakában - a további finomhangolásokon túl - a válaszidő (latency) és a lefedettség alakulását is vizsgálják a cég szakemberei.

Az 5G mobiltechnológia az eddigieknél mintegy tízszer nagyobb adatátviteli sebességet és jelentősen rövidülő válaszidőt biztosít majd a felhasználóknak. A jelenlegit jelentősen meghaladó kapacitásnak köszönhetően több tízmillió eszköz hálózatra való kapcsolódása válik lehetővé egyidőben. Így az 5G új megoldásokat hoz majd az agráripar, a gépjárműipar, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az oktatás területén is.

