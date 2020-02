Soha nem történt még ilyen Magyarországon

Immár több mint 530 ezer egyéni vállalkozás működik Magyarországon, ezzel 16 év után újra több az egyéni vállalkozó, mint a társas vállalkozás hazánkban - adta hírül a friss számokat az Opten Kft.

Csaknem 88 ezer új egyéni vállalkozás indult az elmúlt egy évben, ez minden idők legmagasabb adata. Így 530 ezer felé kúszott az egyéni vállalkozások száma, ami szintén minden idők legmagasabb értéke.

Három tényező

A vállalkozási forma népszerűsége alapvetően három tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a cégjogi környezet konszolidációjának köszönhetően - amely számos szigorítást vezetett be a cégalapításban a 2010-es évek elején - a társas vállalkozások jóval átláthatóbbak lettek, és a felelősségi körök is letisztultak. A társas vállalkozás alapítása felelősségteljesebb és összetettebb lett, mint az évezred elején volt. Így a társas vállalkozások népszerűsége valamelyest visszaesett az új vállalkozók körében.

Másrészt az egyéni vállalkozás indítása egyre egyszerűbb lett, a kata adózási forma belépése pedig komoly lökést adott az egyéni vállalkozóknak.

Harmadrészt pedig erősödik a generációs hatás: jelenleg mind a vállalkozások, mind az alkalmazottak körében az 1960-1979 között született X generáció tagjai vannak a legtöbben, de az újonnan induló vállalkozások körében már az Y és a Z generáció tagjai egyre erősebbek. A fiatal generációk számára már egyre természetesebb a vállalkozói lét, hiszen ők már nyitottabb világban nőttek fel, mint szüleik - állapította meg Pertics Richárd, az Opten elemzője. Ehhez hozzájárul, hogy a fiatalok általános szkepticizmussal állnak a majd időskorukban várható nyugdíjaikkal kapcsolatban, ami szintén nem az alkalmazotti életforma felé tereli őket.

Törlés, szüneteltetés

Eközben sok a törölt egyéni vállalkozás is: évente a teljes bázis 10 százaléka jut erre a sorsra. Ennek vélhetően az is az oka, hogy sokan eleve nem tervezik hosszú távra az egyéni vállalkozást, valamint viszonylag könnyen lehet megszüntetni és új vállalkozást is indítani ebben a vállalkozási formában.

Eközben rendkívül sok (jelenleg 80 ezer) egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét. Ez is azt jelzi, hogy a magánszemélyek jelentős része csak átmeneti ideig vagy csak időnként használja ezt a vállalkozási formát.