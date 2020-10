Sok magyar csak későn kap észbe

Százból 25 magyart ért már olyan káresemény, amikor jól jött volna a meglévőnél kiterjedtebb körű lakásbiztosítás. Bár sokan gondoskodnak otthonuk biztosítási védelméről, jó néhányan nem kezelik tudatosan szerződésüket, és nem követik figyelemmel, hogy pontosan mire is terjed ki a meglévő biztosítási csomagjuk - derül ki egy friss kutatásából.

A magyarok többsége kellő figyelmet fordít arra, hogy biztosítási védelmet alakítson ki az otthonában történő kellemetlen és váratlan helyzetekre a Groupama Biztosító országos, reprezentatív kutatása alapján.

A kutatásban résztvevők közül azonban minden negyedik ember arról számolt be, hogy történt már olyan káresemény, amely miatt úgy gondolták, hogy ha nem volt, érdemes lett volna lakásbiztosítást kötni, vagy ha volt is, szélesebb körű biztosításra lett volna szüksége. A legtöbben egy csőtörés, vagy beázás kapcsán jutottak erre a gondolatra, de sokan említették az üvegtörést, illetve a személyi sérüléssel járó baleset és a betegség kapcsán felmerült orvosi asszisztencia szolgáltatás is többeknek hiányzott már.

A biztosító statisztikái megerősítik ezeket a félelmeket, hiszen a viharkárok mellett a csőtörés, a beázás és az üvegtörés, ugyanúgy, ahogy a csonttörés vagy csontrepedés a leggyakoribb lakásbiztosítási káresetek közé tartoznak, melyekre összességében csak idén már több mint 5 milliárd forint kártérítést fizettek ki ügyfeleknek.

Nem elég csak megkötni



Nagy különbségek mutatkoznak azzal kapcsolatban is, hogy ránéznek-e az egyszer megkötött szerződésre. A válaszokból kiderült, hogy a lakásbiztosítással rendelkezők fele szokta valamilyen rendszerességgel felülvizsgálni a szerződését, harmaduk évente, a többiek viszont ritkábban szánják rá magukat erre a lépésre. Ennél talán még nagyobb probléma, hogy sokan egyáltalán nem tájékozottak a biztosítás részleteivel kapcsolatban: a szerződők negyede ugyanis nem tudja mire is nyújt védelmet a biztosítás.

A kutatásban megkérdezettek 16 százaléka elgondolkodott azon, hogy a járványhelyzet miatt aktualizálja a lakásbiztosítását, de ennek a körnek mindössze 5 százaléka jutott el a tényleges felülvizsgálatig. Az alacsony arány azért is meglepő, mert a kijárási korlátozás alatt minden ötödik ember lakásfelújításba vagy átalakításba kezdett.

Érdemes megfelelő időközönként frissíteni a lakásbiztosítást az élet-és vagyoni helyzethez igazodóan: elhagyni belőle azt, ami felesleges, és belevenni azt, amire valóban szükség van - mondta Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője.

Tavasszal, a karantén idején minden negyedik válaszadó vásárolt értékes elektronikai cikket, jellemzően azért, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak gyermekeiknek a tanulásra, vagy a kikapcsolódásra. Az átalakítások, a beruházások sok esetben növelik az otthonok, az ingóságok értékét, amit érdemes a lakásbiztosítás frissítésével nyomon követni, hogy később ne érjen minket kellemetlen meglepetés - fogalmazott Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője.