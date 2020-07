Sok magyar tervét húzta keresztbe a kormány - mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel?

A megbetegedésnél is jobban aggasztja a nyaralni készülőket a karantén. A kormány intézkedései sok utazni vágyó terveinek tettek keresztbe, a biztosítók egyelőre nem sok mindent tudnak kezdeni a kialakult helyzettel.

Utazók tömegét sokkolta a kormány bejelentése, hogy szerdán 0 órától színkódokkal látják el az egyes országokat. A zölddel jelzett országokba szabadon lehet utazni, és onnan visszatérni, a sárga és piros országokból visszatérőkre viszont kéthetes karantén vár, hacsak nem mutatnak be két negatív, öt napnál nem régebbi, 48 órás különbséggel elvégzett, hatóság által is elismert Covid-19-tesztet. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter ráadásul közölte, a vasárnap megjelent országlista ideiglenes, a kormány és az operatív törzs hetente vizsgálja felül, vagyis bármelyik most még zöld ország, ahová egy turista készül, besárgulhat vagy bepirosodhat.

A turisták jobban félnek a karanténtól, mint a vírustól

"Az emberek utazni akarnak, és nem a koronavírustól félnek most elsősorban, hanem attól, hogy nem tudnak majd hazajönni, mert karanténba kerülnek vagy a kiutazás után külföldön, vagy a hazaérkezéskor idehaza - mondja Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz értékesítési és marketing igazgatója. Az alkuszoknál izzanak a vonalak, az emberek arról érdeklődnek, milyen biztosítást kössenek az ilyen esetekre, ami segíthetne rajtuk. A biztosítók azonban a piros-sárga-zöld színkódú országokkal egyelőre nem kezdtek semmit, továbbra is csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium ajánlását veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, amelyekbe a misztérium nem javasolja a beutazást, nem vagy korlátozott feltételekkel kötnek csak utasbiztosítást.

Ennek elsősorban az az oka, hogy háborús övezetben nem tudják a biztosítók teljesíteni a vállalásaikat. Háborús, katonaság által lezárt területekről, ahonnan senki sem tud kijutni, a biztosítók sem tudnak kimenteni turistákat, lezárt repülőtereket egyetlen biztosító sem tud kinyitni, olyan országokban, ahol nincs megfelelő orvosi ellátás, a biztosító sem tud szervezni ilyet. A koronavírus által sújtott, a turisták körében népszerű országokban viszont erről szó sincs. Az egészségügyi ellátás működik, a hazajutást is lehet biztosítani, egyedül a karanténból nem tudják a biztosítók kimenteni az ügyfeleiket.

Egyetlen próbálkozás van eddig

Arra viszont nyújthat kártérítést a biztosító, ha az ügyfele karanténba kerül, és emiatt extra költségei keletkeznek, például többet kell fizetnie a szállásért, át kell foglalnia a repülőutat. Egyelőre első fecskeként e hónap elején az Aegon rukkolt elő ilyen biztosítással, de ők is csak a legdrágább csomagjukba vették be fedezetként ezt az opciót.

Az ajánlat szerint 400 ezer forintig megtéríti a biztosító annak az ügyfelének a költségét, akinek a kiutazása után derül ki, hogy az adott ország vagy régió a Covid-19 járvány miatt kerül fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett, "fokozott biztonsági kockázatot" jelentő országok listájára, és a helyi hatóságok a külföldi állampolgárokat az ország elhagyására utasítják. A biztosító azonban csak fizetni tud, a szervezést, a költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni.

Az ajánlatcsomag kitér a karanténintézkedések miatti többletköltség megtérítésére is, ha a kint tartózkodás alatt az adott helyen az erre jogosított hatóság zárlatot vagy területi lezárást vezet be. Ez esetben az emiatt felmerülő - igazolt - többletköltségeket a biztosító megtéríti, legfeljebb 300 ezer forintig, a szervezést, költségvállalást azonban ezekben a helyzetekben sem tudja garantálni.

A csomagban van emellett "utazásképtelenségre" vonatkozó fedezet is. Ez azt jelenti hogy ha a biztosított Covid-19 fertőzésből adódó megbetegedése vagy hatósági karanténba kerülése a szerződéskötés után, de az elutazás előtt következik be, akkor a biztosító megtéríti az út lemondásával, máshonnan meg nem térülő indokolt és igazolt szállás, valamint utazási költséget, legfeljebb 300 ezer forintig.

Covid-teszt a szürke zóna

Az Aegon maga nem verte nagydobra ezt a szolgáltatást, más biztosító pedig eddig nem követte a példáját. Azt több piaci szereplő is közölte, a koronavírus-fertőzés pont olyan betegségnek számít biztosítási szempontból, mint az összes többi, vagyis a kórházi számlákat, a kezelések költségét, a hazautazás extra költségeit, ha megbetegszik az ügyfél, a csomagban szereplő limit erejéig kifizetik.

Ha viszont az ügyfél egészséges marad, akkor nem reménykedhet kártérítésben, bármennyi extra költséget okoz is a számára a járvány. A kötelező Covid-teszt is amolyan szürke zónának számít biztosítási szempontból. Ha a biztosítottról kiderül, hogy fertőzött, pozitív a tesztje, akkor esetleg elszámoltathatja a biztosítóval a teszt árát a kezelés egyéb költségei között. Ha viszont negatív a teszt, akkor a saját zsebből állhatja az utazó az árát.

Akkor sem fizet a biztosító, ha olyan országba utazik az ügyfél, amely a karantén elkerülését két negatív Covid-teszthez köti, ezt úgy fogják fel, mint az országokba történő beutazás előtt kötelezően előírt vagy javasolt védőoltásokat: ezek az utazás költségeibe tartoznak, amelyeket az utazónak magának kell megfizetnie.

Mi lesz, mi nem lesz?

Ami biztos: az utasbiztosítási piac visszaesett, és ha fordulatot szeretnének a biztosítók, akkor lépniük kell. A CLB tapasztalatai szerint a kialakult helyzetben az ügyfelek árérzékenysége csökkent, egyáltalán nem jellemző már, hogy "csak a napi egy kávé ára" címkével ellátott olcsó utasbiztosítást keresnék. Aki megvásárolja ezeket a szolgáltatásokat, szívesen kifizet naponta néhány száz forinttal többet azért, hogy magasabb költségtérítést, jobb szolgáltatásokat kapjon, amikor bajba kerül.

Ennek az ügyfélkörnek érdemes lehet olyan biztosítást fejleszteni, ami a kialakult járványügyi helyzetben is megnyugtató védelmet biztosít. Arra persze a jövőben sem lehet számítani, hogy az útlemondási biztosítás akkor is fizessen, ha az ügyfél azért nem akar elutazni, mert fél a koronavírustól, de olyan konstrukciókkal előrukkolhatnak a biztosítók, amelyek az egyik napról a másikra meghozott járványügyi intézkedések, lezárások esetén térítést biztosítanak.