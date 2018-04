Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sok volt zsolnays munkavállalóval kiszúrtak - a polgármesterhez fordultak segítségért

Jogellenes volt felmondásuk, ezért együttesen több mint 20 millió forint perköltséget és távolléti díjat kell megfizetnie annak a 117 dolgozónak, aki 2016 júniusában rendkívüli felmondással távozott a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től. A dolgozóknak az "ellen-Zsolnay" cég megígérte, hogy kifizeti a pénzt, de ezt nem tette meg. Nyílt levélben kérnek segítséget a dolgozók.

A pécsi önkormányzat régen próbálta megszerezni a Zsolnay jól csengő márkanevét. Ennek egyik módja volt az, hogy Ledina Kerámia néven új céget alapítottak, hogy az eredetit becsődöltessék, miután annak tulajdonosa nem volt hajlandó megválni cégétől. Ezt egyebek mellett úgy akarták elérni, hogy győzködték a dolgozókat, azonnali felmondással menjenek át az új cégbe dolgozni. Páva Zsolt fideszes polgármester is részt vett a munkavállalók felhergelésében, például levelet címzett nekik.

Pécsett ezért 117 volt Zsolnay-dolgozót kötelezett jogerősen arra a bíróság februárban, hogy fejenként átlagosan 200 ezer forint kártérítést fizessenek korábbi munkáltatójának. Az ítéletet követően a Ledina Kerámiát is tulajdonló angliai székhelyű China Rose cégcsoport bejelentette, munkavállalói által megfizetendő kártérítést a cég állja - írta a cég közleményére hivatkozva az Index.

Most Berkecz Balázs, az Együtt helyi politikusa arról számol be blogján, hogy a megvezetett egykori Zsolnay-dolgozók a napokban kaptak egy felszólítást a Zsolnay Zrt.-től, annak cégvezetőjének aláírásával, amelyben jelzik nekik, hogy végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellenük, amennyiben nem fizetnek időben. Ha végrehajtásra kerül sor, akkor másfél kétszeresébe is kerülhet ez a pórul járt ex-zsolnaysoknak.

A dolgozók ezért nyílt levélben fordultak Páva Zsolt polgármesterhez az ügyben:

Öntől, mint polgármestertől levelet kaptunk, melyben megköszönte helytállásunkat és biztosított segítségéről, támogatásáról. Csizi Péter országgyűlési képviselő a parlamentbe vitt minket, és mint a Zsolnay hagyományok Őrzőit mutatott be a képviselőtársainak. Valamiért akkor fontosak voltunk önöknek, de mára ebből semmit nem érzünk

- írják ebben, melyben a polgármester beígért támogatását és segítségét kérik.

Berkecz egykori zsolnays dolgozókra hivatkozva azt állítja, hogy a beígért kártalanítás ugyanis csak a még a Ledinánál munkaviszonnyal rendelkezőkre érvényes, aki mostanság talán hatvanan lehetnek csak. Vagyis 58 ember esetében még mindig nem rendezték a kifizetéseket.

A fotó forrása: Pixabay.

