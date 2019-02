Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokakat biztosan kizárnak a nagy családnövelési pénzosztásból

A miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv számos részlete még most sem tisztázott, de annyi kiderült, hogy több intézkedés valójában kölcsön, aminél nem maradhat el a hitelbírálat. Ebből is egyértelmű, hogy a rossz hitelmúlttal rendelkezők (egykori bar-listások) bármennyi gyerekkel sem számíthatnak erre a pénzre - számolt be az Azénpénzem.hu.

Domokos László , 2019. február 20. szerda, 09:36 Fotó: Napi.hu - Hornyák Dániel - Képünk illusztráció

Egyelőre annyi látszik a csomag főbb elemeiről, hogy a tízmilliós kamatmentes asszonyhitelt és a használt lakásra igénybe vehető csokot is hitelként kaphatják a családok - a kölcsönt pedig bank folyósítja előzetes hitelbírálat után.

A jogszabályok is megengedik, hogy a hitelbírálat részletei titkosak legyenek. Az azonban teljesen egyértelmű, hogy a Központi hitelinformációs rendszerben (khr, egykori nevén bar-lista) negatív minősítéssel szereplő adósok nem számíthatnak hiteligényük kedvező elbírálására. Bármennyi gyerekük is van vagy lesz. Így ha a jogalkotók külön semmit sem intézkednek az ügyben, akkor nagyon sokan maradhatnak ki az új lehetőségekből - írta a pénzügyi portál.

A fő szabály szerint a teljesítéssel lezárt mulasztások egy évig szerepelnek a nyilvántartásban, majd azokat automatikusan törlik. Azok az esetek azonban, amelyeknél a hitelmúltat egyezséggel zárták le (kapott valamilyen engedményt az adós), a lezárástól számított 5 évig, az eredeti adatátadástól számítva legfeljebb 10 évig bent maradnak a rendszerben. A bankok pedig szinte sohasem mulasztják el az adatokat innen lekérdezni.

Az új hitel(ek) iránt érdeklődőknek kétség esetén érdemes tisztázni khr-státuszukat. Szerencsére ez nem túl bonyolult feladat. Az úgynevezett saját hiteljelentés mindenki számára korlátozás nélkül kérelmezhető bármely pénzügyi intézménynél, de magánál a BISZ Zrt.-nél is.