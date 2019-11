Sokkal több hitelt is felvehetne a lakosság - mondja az Erste elnök-vezérigazgatója

Gyorsan nő az Erste hitelállománya, de továbbra is éhes a bank. A lakosság akár kétszer ennyi hitelt is felvehetne gond nélkül, hiszen a mostani kölcsönök már nem olyan kockázatosak, mint a válság előtt.

Tovább nőtt az Erste Bank Hungary bevétele az idén - mondta Jelasity Radován, a bank elnök-vezérigazgatója. A működési bevétel 110,6 milliárd forintra nőtt, ami csaknem 10 százalékkal lett magasabb a tavalyinál. A hitelállomány több mint 20 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, és a betétállomány is nőtt. Az adózás előtti eredmény 11,2 százalékkal 47 milliárd forintra emelkedett.

A többi mutató is javult. A hitel/betét arány 75 százalékosra nőtt, a cél az lenne, hogy a magyarországi bank is elérje a csoport 85-90 százalékos átlagos arányát. A költséghatékonyság is javult, a tranzakciós adótól szűrt költség/bevétel arány 50 százalék alatt van.

Van még tér a növekedésre

A lakossági hitelezés dinamikusan bővül, de nem túlfűtött - mondta a bankár. A GDP-arányos hitelállomány még a fokozódó hitelezés dacára sem éri el az év végére sem a 15 százalékot. A válság előtt 30 százalék körül volt ez a mutató, amit ismét el lehetne érni, a mostani hitelek ugyanis teljesen mások, mint az akkoriak, alacsonyabb a kockázatuk.

A teljesítő hitelállomány a lakossági szegmensben 16 százalékkal nőtt - mondta Harmati László vezérigazgató-helyettes. A babaváró támogatás komoly szerepet játszott a növekedésben, a nem jelzálog fedezetű állomány egyebek között ennek is köszönhetően nőtt 62 százalékkal. A mikrovállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya is látványos ütemben, éves szinten 42 százalékkal nőtt.

Az ügyfélvagyon lassan megközelíti a 3 ezer milliárd forintot, ebből csaknem 2 ezer milliárd a befektetési termék. A magyar állampapír plusz (MÁP +) is segítette a növekedést, és a harmadik negyedévben már a befektetési alapoknál tapasztalt tőkekiáramlás is megállt.

Terjed a mobilbank

A mobilbankot használók száma egyetlen év alatt több mint a duplájára nőtt, ebben szerepet játszott a PSD2 is, mivel a mobilbank a legegyszerűbb eszköz a kétszintű azonosítás elvégzéshez. Az Apple Pay is sikeres. Az Ersténél 76 ezer ügyfél fizet mobiltelefonnal kártya helyett, 24 ezer androidos, és 51 ezer Apple Pay ügyfél, utóbbiak többet is költenek egy-egy tranzakció során, mint az androidosok. A kártyás tranzakciók száma is emelkedik, tavaly óta úgy nőtt 20 százalékkal, hogy a kibocsátott kártyák száma stagnált.

A vállalati üzletág is jól megy. 27 százalékkal nőtt a teljesítő vállalati hitelállomány 726 milliárd forintra - mondta Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője. A nem teljesítő hitelek aránya már az 1 százalékot sem éri el. Mindhárom vállalati szegmensben komoly növekedés volt, a kis- és középvállalati hitelezés 23, a nagyvállalati pedig 38 százalékkal nőtt. A kereskedelmi célú ingatlanhitelek mennyisége 23 százalékkal bővült tavaly október óta. Az év végére a várakozások szerint 780 milliárd forintig nőhet a vállalati hitelállomány. A növekedési kötvényprogramban szervezőként és vásárlóként is részt vesz az Erste, de konkrét cégneveket nem hoztak nyilvánosságra.