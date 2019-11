Sokkal többet fizetnek a biztosítók, mint tavaly

Csökken a profit a biztosítóknál. Hiába emelkedik a díjbevétel, a kárráfordítások még gyorsabban nőnek. Viharos volt a nyár, és a járműalkatrészek is megdrágultak.

Vegyes évet zárhatnak az idén a biztosítók. Az első kilenc hónapban adatai alapján ugyanis bár a profit elmarad a tavalyitól, a díjbevétel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint szépen gyarapodott.

Szeptember végéig 52,37 milliárd forintnyi adózott eredményt ért el a szektor, ez csaknem 10 százalékkal marad el a tavalyitól. Mindkét fő biztosítási ágban csökkent a biztosítástechnikai eredmény, az életágban 19,4 milliárd, a nem életágban 19,7 milliárd forint lett. Utóbbi 22 százalékkal marad el a tavalyitól.

Menő az öngondoskodás

Az életbiztosítási ág 371,6 milliárd forintos díjbevételt ért el szeptember végéig, ami 3,8 százalékkal magasabb a tavalyinál. A húzótermék továbbra is a személyi jövedelemadó-kedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítás. A szerződések száma már meghaladja a 326 ezret, a díjbevétel pedig tavaly óta csaknem 21 százalékkal 62,4 milliárd forintra nőtt. A befektetési jellegű életbiztosítások díjbevételének ötöde már nyugdíjbiztosításokból származik. Az utolsó negyedév pedig várhatóan még erősebb lesz, hiszen ebben az időszakban a legaktívabbak az értékesítők, és az adó-visszatérítésre hajtó ügyfelek egyszeri befizetései is ekkor ugranak meg.

Jól mentek az idén a vegyes életbiztosítások, a befektetési egységhez kötött (unit linked) termékeknél viszont visszaesés volt. Minden bizonnyal ezek azok, amelyek helyett nyugdíjbiztosítást kötnek a potenciális ügyfelek. Az egészségbiztosítási piac is élénkül. Tavalyhoz képest több mint 50 százalékos díjbevétel-növekedést mértek a szektorban.

Az adó miatt nőtt a bevétel

A nem életbiztosítási ágon több mint 17 százalékos díjbevétel-növekedést mértek, ami főleg annak köszönhető, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díjbevétele 2018 első kilenc hónapjához képest 32 százalékkal ugrott meg. A háttérben egy adóváltozás áll: a korábbi baleseti adót az idéntől a kötelezőnél felváltotta a biztosítási adó. Mindkét közteher mértéke 30 százalékos, de míg a baleseti adó idején adótól megtisztított díjbevétel-adatokat közöltek a piaci szereplők, most már bruttó, az adót is tartalmazó számokat publikálnak. Ezt a hatást kivéve mindössze 1,6 százalékkal nőtt volna a biztosítók kgfb-díjbevétele, a teljes nem élet ágazat pedig csupán 7,4 százalékos díjbevétel-növekedést ért volna el.

A nem élet ágazatban a húzótermékek közé tartozott az idén a casco, a díjbevétel több mint 12 százalékkal 75,6 milliárd forintra nőtt, a szerződések száma pedig megközelíti a 975 ezret, ami azt jelenti, hogy egy év alatt több mint 55 ezerrel nőtt. A lakásbiztosítási piac is élénkülni látszik, kilenc hónap alatt 98,2 milliárd forint folyt be a lakossági vagyonbiztosításokba, ez 6,9 százalékkal magasabb a tavalyinál. A vállalati vagyonbiztosítások díjbevétele 11,5 százalékkal nőtt, a kis- és középvállalati vagyonbiztosításoké is több mint 10 százalékkal emelkedett. Jól mentek a baleset-, a betegség- és utasbiztosítások is. A betegségbiztosítások díjbevétele 42, a balesetbiztosításoké több mint 20, az utasbiztosításoké 13,7 százalékkal növekedett.

Biztosítók díjbevétele (2019. I.-III. negyedév, milliárd forint) Élet ági termékek, termékcsoportok összesen 371,604 Halálesetre szóló életbiztosítás 32,523 Elérésre szóló életbiztosítás 3,845 Vegyes életbiztosítás 95,684 Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 149,014 Egészségbiztosítás 2,681 Szja törvény szerinti nyugdíjbiztosítás 62,384 ebből azon szerződések, melyre az Szja tv. 44/C §-a szerinti adókedvezmény érvényesíthető 61,250 ebből indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás jellegű 44,214 Egyéb nyugdíjbiztosítás 0,219 Járadékbiztosítás 0,731 Hitelfedezeti záradékkal ellátott életbiztosítás 8,665 ebből indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 5,046 Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás 4,333 Csoportos életbiztosítás 11,439 Egyéb életbiztosítás 0,084 Nem élet ági termékek, termékcsoportok összesen 490,599 Lakossági vagyonbiztosítás 98,157 ebből hitelfedezeti záradékkal ellátott lakossági vagyonbiztosítás 26,623 társasházbiztosítások 8,097 Intézményi vagyonbiztosítás 2,093 Vállalati vagyonbiztosítás (kivéve KKV-k) 42,653 ebből mezőgazdasági kockázatok 11,249 KKV-k vagyonbiztosítása 13,103 Egyéb vagyonbiztosítások 2,499 Általános felelősségbiztosítás 12,021 Szakmai felelősségbiztosítás 9,312 Hitelfedezeti biztosítás nem-életbiztosítási szerződésekből (kivéve hitelfedezeti záradékkal ellátott lakossági vagyonbiztosítás) 13,786 Szállítmány és fuvarozói biztosítás 4,758 Utasbiztosítás 12,926 Balesetbiztosítás 8,043 Betegségbiztosítás 5,736 Jármű felelősségbiztosítás 176,254 ebből kötelező gépjármű felelősség 176,127 Casco 75,613 ebből szárazföldi jármű casco 75,466 Kezesi és garancia biztosítás 5,419 Kiterjesztett garancia 2,726 Jogvédelmi biztosítás 2,077 Temetési költség biztosítás 0,205 Assistance biztosítás 0,488 Különböző pénzügyi veszteségek elleni biztosítás 2,730 Termékek, termékcsoportok összesen 862,203

Forrás: MNB

Több a káresemény

A kárkifizetések volumene is megnőtt tavaly óta. Az első kilenc hónapban a nem élet ágon a bruttó kárráfordítás 198,5 milliárd forint lett, a nettó kárráfordítások mennyisége 159,7 milliárd forintra ugrott, ami 19 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Az idei nyár viharos volt, a tűz- és egyéb vagyoni károk kárráfordítása már szeptember végén meghaladta a tavalyi egész évit.

A gépjárműalkatrész-árak, a szervizek növekvő munkaerőköltségei megnövelték az autós biztosítások kárráfordításait, a kgfb-s nettó kárráfordítások 15,6 százalékkal, az egyéb gépjármű-biztosítások kárkifizetései 17,7 százalékkal nőttek. Az egészségbiztosítással rendelkezők egyre több pénzt igényelnek vissza a biztosítóktól, a gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítások 56 százalékkal többet fizettek az idén, mint tavaly, és az általános felelősségbiztosításoknál is csaknem 50 százalékos kárráfordítás-növekedést jelentettek a piaci szereplők.