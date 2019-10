Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokkolja a kormány a használtautó-piacot - kik járnak jól?

Furcsa helyzetet teremt a használtautó-piacon a nagycsaládos kedvezmény. Az még nem meglepő, hogy a Dacia Lodgy három gyerekkel most olcsóbb újonnan, mint 3-4 évesen, az viszont már érdekes, hogy több modell is drágábban vagy minimális mínusszal adható el 2022-től.

A július elseje óta elérhető, legfeljebb 2,5 millió forint összegű nagycsaládos autóvásárlási támogatás megtartásának egyik feltétele, hogy a megvásárolt új autót három évig nem lehet eladni, átalakítani vagy üzembentartói szerződést kötni rá. Ez azt jelenti hogy a 2019 második felében megvásárolt autók 2022 közepétől szabadulhatnak rá a magyarországi használtpiacra - és minden bizonnyal érdekes helyzetet okoznak.

A program lényege, hogy a három vagy több gyermeket nevelő családok 2,5 millió forintos állami támogatást igényelhetnek legalább hétüléses új autó vásárlásához, a gépkocsi árának maximum 50 százalékának erejéig. A kormányzat eredetileg úgy számoltak, hogy egy év alatt körülbelül tízezer család igényli a támogatást, de már az első három hónapban, szeptember végéig több mint 14 ezren igényelték azt. A tervek szerint a 2022. december 31-ig biztosan lehetséges a támogatás igénylése, a program működtetésére idén ötmilliárd forintot, jövőre tízmilliárd forintot szántak, de a keret "felülről nyitott".

A Napi.hu kérésére a Használtautó.hu szakértői összegyűjtötték a magyar piacon kapható 3-4 éves kocsik és a szalonautók átlagárát az aktív és a törölt hirdetésállományból. Ennek különbségéből lehet következtetni arra, hogy milyen értékvesztéssel számolhatnak azok a nagycsaládok, akik a most megvásárolt autóikat szeretnék majd értékesíteni 2022 második felében vagy 2023 folyamán.

Persze ha abból indulunk ki, hogy sok nagycsaládos számára most válik végre elérhetővé egy nagy autó, akkor nem valószínű, hogy egyhamar túladnak rajtuk. A valóság azonban ennél árnyaltabb, elég csak megnézni, hogy milyen nagyértékű kocsikat vettek sokan a támogatással. Így arra is van esély, hogy amint letelik a három év, sokan döntenek majd úgy, hogy minimális veszteséggel adnak azokon túl. Így viszont szűk három év múlva - a magyar piac méretéhez képest - jelentős számú Dacia Lodgy, Opel Zafira, Skoda Kodiak vagy Volkswagen Touran jelenhet meg a piacon, amelynek biztosan lesz árlehajtó hatása.

Dacia Lodgy

A támogatás messze legnépszerűbb modellje a Dacia hétülésese, amely újonnan 3,8 millió forinttól érhető el, de az átlagos szalonautók - amelyekre szintén igénybe vehető a támogatás - 4,17 millióba kerülnek a Használtautó.hu adatai alapján. Az állam e költség a felét állja, tehát az autó 2,09 millióért kerülhet a nagycsaládosok tulajdonába.

A 2015-ös Lodgy-k ára 2,45, a 2016-osoké 2,92 millió forint jelenleg. Ha ezekből a számokból indulunk ki, akkor három év múlva a nagycsaládos Dacián 840 ezer (2,92 millió mínusz 2,09 millió forint), egy évvel később 370 ezer forint "nyereséget" realizálhat egy nagycsaládos. A valóságban azonban az árlehajtó hatás miatt ennél valamivel kevesebb lehet ez az összeg. Ez azt is jelenti, hogy a család három évig gyakorlatilag ingyen használt egy autót.

Egyterűek

A szintén népszerű Opel Zafirát szalonautóként átlagosan 7,53 millióért árulják a portálon, vagyis ebből a kínálatból választva alig több, mint 5 millió forintért el lehet vinni a kocsit a kedvezménnyel. A 2015-ös Zafirák átlagára 3,97 millió, a 2016-osoké pedig 4,42. Így azok, akik 3 évesen adnának túl rajta, elvileg 610 ezer forint, egy évvel később 1,06 millió forint áreséssel számolhatnak. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg még mindig a Zafira 3 generációja fut, amely tény növeli a használtautók értékét.

Hogy ez mennyire számít, azt jól mutatja konkurense, a VW Touran ára. A Touranok szalonára 8,2 millió. 2015-ben még zömmel a korábbi generáció darabjait áruljál, így azok átlagára 3,89 millió. A 2016-os kínálat viszont - már a jelenleg is kapható generációval - 5,65 millióba került átlagosan.

Hasonló a helyzet a Peugeot 5008 esetében, amelynél egy klasszikus egyterűt cseréltek egy SUV-szerű modellre. Így a szalonokban kapható járművek átlagára 8,25 millió forint, ezzel szemben a 2015-ösök átlagára 3,54, millió, a 2016-osoké pedig 3,77 millió forint. Három év múlva azonban ennél vélhetően lényegesen kisebb áreséssel kell majd számolnia a leendő vevőnek.

Érdekesen alakul a Ford két egyterűjének, a Galaxynak és az S-Maxnak az ára is. Előbbi a nagyobb, tolóajtós típus, amelyet 10,68 millióért kínálnak szalonautóként. A négyéves modellek, 5,3, a 3 évesek 6,09 millióért vannak fent a neten. Így a 2,5 milliós kedvezményt is figyelembe véve 2,09-2,88 milliós veszteséggel lehetne kiszállni a típusból 3-4 év után.

Az S-Max 8,21 millió a szalonokban, míg a 2015-ös modellekért 5,1, a 2016-osokért 5,77 milliót kérnek, alig kevesebbet, mint a Galaxykért. A kisebb Ford egyterű így tényleg alig veszít árából, elvileg egy hároméves modell még többet is érhet, mint a kedvezményes újkori ár. Érdekesség még a Fordokkal kapcsolatban, hogy a két autó újkori belépőára 9,41 és 10,25 millió forint - a különbség sokkal kevesebb, mint az a szalonautók áraiban megjelenik. Ebben benne vannak a kedvezménybeli különbségek és persze az eltérő felszereltség is.

A drágább autóknak persze mindig nagyobb az értékvesztése. Így van ez a Renaultnál is, ahol a nagyobb Espace 12,36 milliós, a Grand Scenic pedig 7,26 milliós szalonárral indít. Ehhez képest a 2016-ös modellek 5,76, illetve 3,38 millióba kerülnek. Ebben a különbségben pedig az is benne van, hogy a Scenic azóta túl van egy modellváltáson, míg az Espace nincs. (A Használtautó adatbázisa szerint 2015-ben négyszer annyi Espace volt a magyar használtpiacon és az átlagáruk is meghaladta az egy évvel fiatalabbakét)

Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértőjének véleménye A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának jelentőségét mutatja, hogy a legolcsóbb hétüléses modellek most újonnan, a vásárlási támogatással olcsóbban kaphatók, mint használtan, 3 évesen. Mindez jelenleg még úgy is igaz, hogy a használt hétülésesek árát az állami támogatás egyértelműen lefelé nyomja. Ugyanakkor ennek ellenére sem mondanám "befektetésre ajánlottnak" az autókat. Egyrészt a jelenlegi árak alapján az olcsóbb modelleknél is csak szerény nyereség látható, amit egy jobb fajta banki vagy devizabefektetés is behozhat, másrészt a leghamarabb három év múlva piacra kerülő, "ártámogatott" autók tömeges piacra lépése akár a jelenleg tapasztalhatónál is nagyobb áresést hozhat. Bár az állami támogatás lehetőség arra, hogy a legalább három gyerekkel rendelkezők új autóhoz jussanak, a vételi/eladási ár lesésénél sokkalta fontosabb, hogy mindenki az igényeinek megfelelő modellt válasszon. Hosszú távon ugyanis az lesz számára a legolcsóbb, vagy ha úgy tetszik, a legnagyobb hasznot hozó.

SUV-ok

A nagcsaládosok körében népszerű Skoda Kodiak és Seat Tarraco még annyira új modellek, hogy nem állnak rendelkezésre összehasonlító értékvesztési adatok.

A Nissan 7 üléses SUV-ja az X-Trail 8,96 millióba kerül szalonautóként, a 2015-ös modellek 4,84, a 2016-osok 6,13 milliót érnek, bár itt is el kell mondani, hogy 2015-ben sokkal nagyobb minta alapján számolt a portál.

Értékvesztés-bajnok lehet a Kia Sorento, amely 8,28 milliós szalonára mellett 3-4 évesen 7,4 milliót ér (Itt nem bontottuk szét a 2015-ös és 2016-os árakat, mert az adatbázisban sok 2015 decemberi modell szerepel, amely félrevinné az adatokat). Itt nem volt modellváltás, amely szintén segíti az értéktartást. A lényeg, hogy elvileg egy nagycsaládos kedvezménnyel vásárolt Sorento 1,6 millióval is többet érhet. Ebben persze a modellváltás belekavarhat 2022-ig.

A prémiumkategóriában a nagycsaládos kedvezmény lényegében elolvad. Egy Volvo XC 90, amely a szalonban 21,39 millióba kerül, 4 évesen már csak 12,4, 3 évesen pedig 13,46 millió. Így az értékvesztés 5-6 millió körül alakul a nagycsaládos kedvezmény figyelembe vételével.

Még erősebb versenyző a 36,83 milliós Mercedes GLS, amely névváltások és modellváltások során 17,53 és 23,31 millióra esett. Itt valóban nincs nagy jelentősége a kedvezménynek.

Népszerű hétülésesek értékvesztése Típus 2015-ös ár 2016-os ár Szalonár Családi kedvezménnyel Értékvesztés (2015) Értékvesztés (2016) Kia Sorento 7,4 (2015-2016) 8,28 5,78 - 1,62 Dacia Lodgy 2,45 2,92 4,17 2,085 0,37 0,84 Ford S-Max 5,1 5,77 8,21 5,71 -0,61 0,06 VW Touran 3,89 5,65 8,2 5,7 -1,81 -0,05 Nissan X-Trail 4,84 6,13 8,96 6,46 -1,62 -0,33 Opel Combo 3,08 2,94 5,79 3,29 -0,21 -0,35 Citroën C4 3,75 3,87 6,96 4,46 -0,71 -0,59 Opel Zafira 3,97 4,42 7,53 5,03 -1,06 -0,61 VW Caddí 4,02 4,17 7,58 5,08 -1,06 -0,91 Reanult Scenic 3,17 3,38 7,26 4,76 -1,59 -1,38 Seat Alhambra 5,68 6,73 11,11 8,61 -2,93 -1,88 Peugeot 5008 3,54 3,77 8,25 5,75 -2,21 -1,98 Ford Galaxy 5,3 6,09 10,68 8,18 -2,88 -2,09 BMW 2-es 5,52 5,52 11,26 8,76 -3,24 -3,24 Reanult Espace 6,07 5,76 12,36 9,86 -3,79 -4,10 Cvolvo XC90 12,4 13,46 21,39 18,89 -6,49 -5,43 Mercedes GLS 17,53 23,31 36,83 34,33 -16,80 -11,02 .

Forrás: Használtautó.hu

Mit kell tudni a támogatásról?

A támogatás értéke 2,5 millió forint, de legfeljebb az autó bruttó vételárának fele. Az összeget az államkincstár folyósítja közvetlenül az autókereskedésnek, ha az igénylő minden feltételnek megfelel.

Az autót csak azután lehet megvásárolni, ha a jogosultságot megállapító határozat véglegessé vált, vagyis ha akár csak egy nappal előbb veszi meg valaki az autót, hiába felel meg minden kritériumnak, az államkincstár nem fog utalni. a pozitív döntést követően fél év áll rendelkezésre, hogy megkössék az adás-vételi szerződést.

A kincstár 15 napon belül utalja a pénzt közvetlenül a kereskedőnek. A támogatás adásvételi szerződés és pénzügyi lízingszerződés esetén is jár. A kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.

A támogatást a magyar állampolgárok, az itt élő külföldiek és az uniós szabályok szerinti hontalan státusszal rendelkezők is igényelhetik.

A pénz csak nagycsaládosoknak jár, vagyis legalább három gyerek után vagyunk jogosultak családi pótlékra. De ide tartozik a vagy legalább két - ikrekkel való várandósság esetén egy - gyerek után családi pótlékra jogosult várandós nő, a terhesség 12. hete után.

A gyerekek számába nem számít be a ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerek. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt ugyanakkor életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni.

Szükség van egy B kategóriás jogosítványra, amely lehet az igénylőé vagy élettársáé is és természetesen nem állhatnak a kategória tekintetében eltiltás alatt.

A jogosultnak nem lehet köztartozása, nem lehet büntetett előéletű vagy a jogkövetkezmények alól már mentesült. Ezen kívül kell, hogy legyen magyarországi lakcíme.

Ha a nagycsaládos és a támogatással érintett személy házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt, és a megszűnést követően a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy korábbi házas- vagy élettársa továbbra is nagycsaládosnak minősül, a szerzési támogatást ismételten igényelheti.

Az autóra a kereskedőnek - saját költségén - el kell helyeznie egy "Családbarát Magyarország" logót, amelyet 3 évig nem lehet leszedni az autóról.

Az autót 3 évig eladni sem lehet és átalakítani sem, vagyis nem lehet például kevesebb személyre vizsgáztatni. Az eladás mellett az üzembentartói szerződést kötése is tilos.

Ha lejárt a három év, vagy a kocsi például totálkáros lett, akkor a kincstár a jogosult illetve örökösének kérelmére kezdeményezi az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a jármű-nyilvántartásból, vagyis eladhatóvá válik az autó. Fontos, hogy a törzskönyvet is ekkor fogják kiadni vagy a jogosultnak, vagy a lízingcégnek.