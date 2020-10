Speciális metrójárattal, daruval - így jut el több száz tonnányi gépezet a Belvárosból Kőbányára (videó)

Miközben a felszínen nyugalom van, a SWIETELSKY Építő Kft. az M3-as metró Lehel tér-Deák tér-Nagyvárad tér szakaszán több állomáson is nagy tempóban dolgozik. Már a folyamat logisztikája is látványos: tekintse meg az erről készült videónkat és képriportunkat.

Mintegy 55 tonna acélból és fél kilométernyi kábelből áll össze 1-1 mozgólépcső, melyek a szétbontást követően a főváros szívéből a dél-pesti remízbe jutnak. Elszállításra kerül többek között

az állomások alumínium állmennyezete,

a falak mára elavult és megkopott anyagokból készült burkolata,

elavult gépészeti és elektromos berendezések,

és a megállókat működtető gépek több tonnás szerkezetei is.

<br />

A SWIETELSKY Építő Kft. végzi az M3-as középső szakaszán az állomások felújítását: a Ferenciek terén és az Arany János utcában tavasz óta, a Corvin-negyednél és a Semmelweis Klinikáknál pedig nyár közepe óta dolgoznak teljes erőbedobással. Emellett a metróforgalom zavartalan működése mellett a Nyugati pályaudvar mozgólépcső lejtaknájában és a Deák Ferenc teret akadálymentesítő liftaknán is folyik a munka.

Halad a modernizálás a megállókban

A középső szakasz, melynek megállóit a SWIETELSKY Építő Kft. modernizálja, a Nagyvárad tértől a Lehel térig tart, a felújítási munkálatok november 7-től teljes vágányzár mellett folytatódnak. Az alagutak fejújítását másik vállalkozás végzi el.

A munka során teljes modernizáláson esnek át az állomások, melynek a cikk elején említett bontási folyamat is a része - enélkül nem újulna meg az állomások szerkezete és arculata sem. Többször is megjelentettünk már képriportokat a középső szakasz megállóin zajló munkálatokról, most a szállítás különböző módjairól állítottunk össze egy részletes galériát olvasóinknak.

A logisztikai központ a Határ út és Kőbánya-Kispest között van

Az anyagmozgatás során a Határ út és a Kőbánya-Kispest között található BKV-remízben kialakított ezer négyzetméter nagyságrendű SWIETELSKY Építő Kft. telepre jutnak el a megújulásra, újrahasznosításra, szanálásra, vagy éppen akár múzeumba szánt elemek. (A Közlekedési Múzeum például az emblematikus narancssárga székek egy részére is igényt tartott.)

Daru, speciális szerelvények, manőverezés a lejtaknában

Az elemek elszállítása háromféle módon történik:

a felszín alatt hétvégente, vagy éppen éjszakai sávokban speciális, felújítási és karbantartási munkákra szánt szerelvényeken,

daruval kiemelve - főleg a nagyobb súlyú daraboknál (ez a Belvárosban például a Ferenciek terén egy külön kihívás, melyet a helybeliek és a közlekedők teljes megelégedésével valósított meg a SWIETELSKY Építő Kft.);

illetve a lejtaknákban - a mozgólépcsők teljes vagy részleges elbontását követően.



A lejtaknák más okból is érdekesek: az akadálymentes közlekedést ugyanis a tér hatékonyabb használatával alakítják ki. A mozgólépcsők közvetlen szomszédságában pedig - magyar metróállomásokon eddig nem látott - ferdepályás felvonókat építenek.

A cikk a SWIETELSKY Magyarország Kft. támogatásával jelent meg.