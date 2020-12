Sportberuházás: lehet hárommilliárddal több? Lehet!

A nettó 18,5 milliárd forintért épülő tatabányai sportcsarnok beruházásához kapcsolódóan az állami magasépítéseket lebonyolító BMSK újabb szerződést kötött a kivitelező Fejér-B.Á.L. Zrt.-vel a "szennyezett földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzésére", nettó 2,8 milliárd forintért.

Az állami magasépítési beruházásokat lebonyolító "beruházási ügynökség", a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. újabb - hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán - szerződést kötött november végén a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc és gyerekeinek tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.-vel, áfa nélkül 2,783 milliárd forint értékben - derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőből (TED).

Az új munka a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építéséhez kapcsolódik, a csarnok "kivitelezésével párhuzamosan megvalósítandó szennyezett földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése 144 656 tonna mennyiségben". Ezt azonban más is elvégezhette volna, nem csak a csarnok tervezését és építését tavaly szeptemberben elnyerő Fejér-B.Á.L. A felcsúti székhelyű cég másodmagával, a kormányzati megrendelésekben szintén nem szűkölködő Épkar Zrt.-vel együtt építheti fel Tatabánya új., legalább 6000 fő befogadóképességű sportcsarnokát nettó 18,5 milliárd forintért.

A BMSK "előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősségre" hivatkozva nem tett közzé közbeszerzési felhívást a földszállításra a TED-en (mint ahogy a csarnoképítésre sem), hanem három céggel tárgyalt a szerződés teljesítéséről. A Fejér-B.Á.L. mellett két olyan társasággal, amelyek hulladékgyűjtéssel és -kezeléssel foglalkoznak a különböző építőiparhoz kapcsolódó tevékenységek mellett: a szentendrei Green Collect Kft.-vel és a kecskeméti Design Hulladékgazdálkodási Kft.-vel. Közülük az állami beruházási ügynökség (aminek tulajdonosi jogait a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Mager Andrea gyakorolja) a felcsúti magasépítőcéget választotta ki a szennyezett föld elszállítására és lerakására, amelynek a cégadatok szerint nincs hulladékkezeléshez köthető bejegyzett tevékenysége. "Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez" - olvasható a közbeszerzési tájékoztatóban.

A parlament külön törvénybe foglalta, hogy a BMSK egyes nemzetközi nagyrendezvényekhez, így a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megvalósításához kapcsolódóan jogosult "rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására". A tatabányai csarnok lenne a kézilabda Eb tartalék helyszíne, a helyi elsőosztályú kézilabdacsapat mellett ide költöztetnék a birkózó és cselgáncs szakosztályt, valamint a tervek szerint kialakítanak egy húsz pástos vívóteremet is.



A BMSK számára tudható volt, hogy a területen, ahol a sportcsarnokot felhúzzák, szennyezett a talaj, és az építkezés alatt is keletkezhet szennyezés. A boldoguljtatabanyan.blog.hu korábban azt írta a közbeszerzéshez készült szakvéleményre hivatkozva, hogy a terület radioaktivitása okoz problémát. A csarnok tervezési és kivitelezési közbeszerzési dokumentumaiban pedig az is olvasható, hogy eredetileg a csarnokkivitelező - Fejér-B.Á.L és Épkar páros - feladata a hulladékszállítás és -elhelyezés is, és ennek teljesítésébe alvállalkozót vonnak be.

A kézilabda csarnok, amit később multifunkciós csarnokká neveztek át, Tatabánya Óvárosában a Grosics stadion mellett az Olimpikon utca, Réhling Konrád utca és Gyémánt fürdő által körbezárt, közel kilenc hektáros területen épül fel. Ott lebontandó garázsok, napközis tábor és a strand nyári parkolója, valamint egy "nagyjából rendezett egykori homokbánya, majd meddőhányó" területek találhatók.