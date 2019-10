Súlyos a helyzet: elbocsátásokra készül a patinás magyar nagyvállalat

Szomorú felhívásban fordult az ISD Dunaferr Zrt. dolgozóihoz Evgeny Tankhilevich. A cégvezető közel féléve fennálló komoly gazdasági és pénzügyi veszteségekről adott hírt, továbbá létszámleépítéseket harangozott be.

A helyzet komoly és súlyos, a tét pedig a vállalat jövője. A 2019-es év rendkívüli kihívások elé állította és állítja jelenleg is az európai acélgyártókat. A 2008-as válság óta egyetlen évben sem volt ilyen súlyos a helyzet, mint most - írta dunaújvárosi nagyvállalat irányítója levelében, amely az ISD Dunaferr Facebook-csoportjában is napvilágra került.

Úgy fogalmazott: a legnagyobb acélfelhasználó iparágakban tapasztalható visszaesés az acélipar gyengülését, a kereslet csökkenését okozza, ami együtt jár a magas vasérc- és szénárakkal. Azaz, a kereslet csökken, miközben a termelés drágul. A költségeket pedig még tovább növelik az Európára jellemző szigorú környezetvédelmi és szén-dioxid kibocsátási előírások terhei.

Ebben a helyzetben minden jelentős acélgyártó termelési szintjének csökkentésére kényszerült, ez alól a Dunaferr sem volt kivétel ez év második negyedévétől kezdve. Az elhúzódó válságra azonban már a termelés visszafogása sem jelent önmagában megoldást - írja Evgeny Tankhilevich. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az országban fennálló munkaerőhiány miatt jelentősen emelkedtek a fizetések. A Dunaferr társaságcsoport jelentős veszteségeket kénytelen elkönyvelni 2019. első negyedévétől, amire már nem nyújtanak fedezetet a 2017 - 2018, években képzett tartalékok.

Szerinte amit lehet megtettek a válság kezelésére, de eljutottak arra a pontra, ahol már nincs más választásuk, mint létszámleépítés végrehajtása. A leépítés főleg az adminisztráció és karbantartás területét érinti majd.

Mint írta, a szomszédos és a legnagyobb acélgyártók Európában már hónapokkal ezelőtt végrehajtottak leépítéseket: átlagosan 10-20 százalékos leépítést jelentett be a US Steel Kassa, a Tata Steel, az ArcelorMittal és más vállalatok is. Sajnos, nekünk is ezt az utat kell követnünk, másképp a Dunaferr jövőjét tennénk kockára, és valójában már most is több hónapos késésben vágyunk. Az érdekképviseletekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy enyhítsük a munkájukat elvesztő dolgozók nehézségeit.

Kormányzati segítségben is bíznak A cégvezető levelében kitér arra is, hogy a Dunaferr jövőjét meghatározó további tényezők - a kötelező környezetvédelmi beruházások és a szén-dioxid kibocsátás finanszírozása - kapcsán még májusban azzal a kéréssel fordult a munkavállalók felé, hogy a szabadságos bért a szükséges beruházások finanszírozására fordíthassák. Sajnos az érdekképviseleti szervezetek közömbösen reagáltak erre a kérésre - értékelt. Szerinte a hivatal idejük végén járó helyi hatóságok is inkább politikai kérdésként kezelték az ügyet és eszközként használták fel a választási kampányban ahelyett, hogy a megoldásban segítették volna a Dunaferr-t. Bízunk abban, hogy a kormány valódi segítséget nyújt, de nekünk magunknak is sok mindent fel kell áldoznunk azért, hogy a Dunaferr a jövőben is működhessen - fejtette ki.