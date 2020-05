Súlyos helyzetbe került a magyar cégek hatoda

Az Opten saját felmérése alapján a vállalkozások 17 százaléka rendkívül súlyos helyzetbe került az elmúlt hónapokban, de a koronavírus okozta változásoknak vannak nyertesei is. Van összesen 6 százaléknyi cég is, amely szerint javult a helyzete - írja közleményében a céginformációs rendszer üzemeltetője.

Az Opten céginformációs szolgáltató az ügyfelei között végzett felmérést a koronavírus szektoriális hatásairól 2020 áprilisában. A kutatás tárgya a koronavírus gazdasági hatásainak felmérése, működési problémák feltárása és a vállalkozók jövőképének megismerése volt.

A kutatás legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy a koronavírus miatt bevezetett korlátozások rendkívül szélsőségesen érintették a vállalkozásokat. Míg a társaságok 17 százaléka kritikus helyzetbe került az elmúlt hónapok során, a válaszadók több mint felénél nem éreznek érdemi változást, sőt 6 százalékuknál még javultak is a kilátások.

Valódi különbség az árbevétel és a cégméret alapján sincs. Összességében annyi mondható el, hogy a több mint 100 főt foglalkoztató vállalkozások például valamelyest pesszimistábbak az átlagnál, de a vállalkozás nagysága nem számít erős differenciáló tényezőnek.

A szektoriális vizsgálat során a kereskedelem bizonyult a legmegosztóbb ágazatnak. A kereskedő vállalkozások 14 százaléka számolt be javuló kilátásokról, viszont 24 százalékuk kritikus helyzetet tapasztalt. A pozitív kilátás aránya a szektorban háromszorosa az összágazati átlagnak, de a kritikus helyzetre adott válaszok is ebben az ágazatban voltak a legmagasabbak. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy ez a szektor reagálta le a legszélsőségesebben a koronavírust és az azt követő változásokat - írják a közleményben. A vidéki kisboltok például a válság előtt is nehéz helyzetben voltak, de most már a szereplők szerint végveszélyben vannak, ha nem lép a a megsegítésükre a kormány.

Az okok között nemcsak önmagában a járvány megjelenése szerepel, hanem az is, hogy a távolságtartási és korlátozási intézkedések súlyos fennakadásokat okoztak egyes ágazatok, vállalkozások beszállítói láncában. A válaszadók 68 százaléka számolt be beszállítási problémákról, de ezt a cégek jelentős része eddig tudta kezelni, hiszen a vállalkozások csak kevesebb mint fele számolt be romló kilátásokról. A nagyobb méretű vállalkozások sok esetben összetettebb beszállítói láncokkal is rendelkeznek, ennek megfelelően ebben a szegmensben nagyobb arányban jelentettek súlyosabb beszállítói problémákat. A 10 milliárd Ft éves nettó árbevételt meghaladó, 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozók 25 százaléka számolt be jelentős beszállítói fennakadásról.

A jövőkép szintén megosztó a kutatásban részt vett vállalkozások körében. A válaszadók 60 százaléka kizárólag az önerőre épít a további működése során. Az önerő és kormányzati segítség együttesét a válaszadók 20 százaléka látja a további működés biztosítékának, a maradék 20 százalék viszont már profilváltáson gondolkodik.