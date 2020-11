Súlyos veszteség Rogán és Habony hitelező cégénél

A két éve alapított MikroCredit Zrt. több mint 1,2 milliárd forintos negatív eredményt ért el 2019-ben, ez még a 2018-asnál is 200 millióval nagyobb. Biztosításközvetítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot - írja az Mfor.hu

A gyorskölcsönt nyújtó MikroCredit Zrt.-t 2016 júliusában alapította egy grúz cég, a Tbilisziben bejegyzett Hungarian Georgian Investments Co LLC. Fő végső tulajdonosa azonban idén márciustól már az a Shabtai Michaeli, aki Habony Árpáddal is feltűnt a pesti éjszakában, üzleti körének köze van a metróaluljárókban működő Princess Pékségekhez, s a letelepedési kötvényeket közvetítő hét cég egyikének is dolgozott. E program szülőatyja volt 2012-ben - még az országgyűlés gazdasági bizottságának elnökeként - Rogán Antal, ma Orbán Viktor kabinetfőnöke - emlékeztet a portál.

Egyelőre még nem jött be a számításuk. A MikroCredit 2017 decemberében kezdte meg tevékenységét. Az első üzleti évében, 2018-ban 174 millió forint gyorskölcsönt nyújtott, 2019 végén azonban már csaknem 340 millió forinttal tartoztak ügyfeleik a cégnek - derül ki a cég tavalyi beszámolójából. Ennek a mintegy 340 milliónak több mint a negyven százaléka volt 2019 végén 90 napon belül esedékes, a többit pedig maximum egy év alatt kellett törleszteni.

Kell a pénz

A MikroCredit 2018 októberében zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre, amelynek keretében 1 millió eurót (akkori árfolyamon 337,1 millió forintot), illetve 490 ezer dollárt (144,4 millió forintot) vont be. A hároméves futamidejű papírokat 2021. október 15-én kell visszafizetni. Az évi 9 százalékos kamat a mostani piaci környezetben meglehetősen magasnak tekinthető, ilyen magas szint a kibocsátó kockázatosságára szokott utalni.

Emellett a cég több részletben, összesen 470 ezer euró értékben vett fel kölcsönt tulajdonosától, Michaeli Shabtaitól, évi 1,5 és 3 százalék közötti kamatokkal, ezekből 2019 végén még 86,1 millió euró törlesztése volt esedékes. Még szintén hátravan a Kvevri Wealth Management LLC-től 2019 februárjában 3 évre, kiugróan magas, évi 12 százalékos kamatra felvett 200 ezer eurós (akkori értéken 66,1 millió forintos) kölcsön visszafizetése, ez 2022 februárjában esedékes.

E pénz- és tőkefröccsökre azért volt szüksége a MikroCreditnek, mert alapításától kezdve veszteséges. A 2018-as évet közel 1 milliárd forintos negatív eredménnyel zárta, aminek következtében saját tőkéje a 420 milliós jegyzett tőke alá, 78 millióra esett. Emiatt az MNB 2019 júniusban arra kötelezte a Mikrocreditet, legkésőbb 2019. július 15-éig tegyen meg mindent, hogy megfeleljen a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Ez akkor nem történt meg. Sőt, a cég a 2019-es évét még az előző évinél is magasabb, több mint 1,2 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ami a saját tőkéjét már negatívvá (-114 millió) tette. Nem is maradt el az újabb jegybanki felszólítás, amelynek immár eleget tett a cég: a tulajdonos Hungarian Georgian Investments Co LLC rögvest 224 millió forintot utalt át a MikroCredit bankszámlájára, majd az év során még további összegeket, amelyek következtében az idei pótbefizetések összességében 328 milliót tettek ki.

A MikroCredit idén februárban jelentősen, 420 millióról 50 millióra leszállította a jegyzett tőkéjét. Michaeli Shabtai pedig úgy döntött, hogy tulajdonosi kölcsöneit és azok kamatait tőkévé konvertálja, aminek eredményeként a MikroCredit saját tőkéje 120,2 millióval fog emelkedni. "E lépésnek a társaság könyveiben történő átvezetése folyamatban van" - olvasható a cég 2019-es beszámolójában.

Biztosítási ügynökök lettek

Az viszont már nem szerepel a hivatalos dokumentumban, hogy az MNB honlapjának tanúsága szerint a MikroCredit Zrt. 2020. szeptember 1-jétől az Union Vienna Insurance Group függő közvetítője. "A témában az Union Biztosító nem kíván nyilatkozni" - válaszolta a portál érdeklődésére az egyik érintett fél.

A MikroCredit elnök-vezérigazgatója, Sárközi Zoltán viszont elmondta: "Biztosításközvetítők azért lettünk, mert szeretnénk hitelfedezeti biztosítást nyújtani ügyfeleinknek, ezzel csökkentve saját és ügyfeleink kockázatát. Ezt a terméket mindenképpen szerettük volna értékesíteni, függetlenül a vírus miatt kialakult helyzettől, de természetesen a piaci környezet felgyorsította a termék kidolgozását nálunk. A többes ügynöki engedélyt megszerezni sokkal bonyolultabb és költségesebb, ráadásul jelen pillanatban csak hitelfedezeti biztosítás értékesítésével szeretnénk foglalkozni."