Sürgős beavatkozás mentheti meg az utazási irodákat

Hosszú távon sérülhet az utazási irodai ágazat strukurája, ha késnek a szükséges jogszabályi módosítások - véli a PwC Magyarország.

Az utazási irodákra vonatkozó kormányrendelet tartalmaz egy úgynevezett vis maior klauzulát, amelynek értelmében "elháríthatatlan és rendkívüli körülménynek minősül a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani" - magyarázza Firniksz Judit, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértője.

Az önállóan igénybe vett utazási szolgáltatásokra - így a személyszállításra, nem lakáscélú szállásnyújtásra, egyéb önálló turisztikai szolgáltatások - eltérő szabályok vonatkoznak, mint az utazási irodák által tipikusan nyújtott utazási csomagokra. Utazási csomagról akkor beszélhetünk, ha legalább két különböző típusú utazási szolgáltatást együttesen vesz igénybe az utazó ugyanazon utazás vagy üdülés részeként.

Az utazási csomagok esetében ha az utazó mondja fel a szerződést, akkor az általános szerződési feltételek szerinti bánatpénzt köteles megfizetni, de a részvételi díj ezen felüli része visszajár.

Az utazó csak akkor jogosult a teljes részvételi díj visszakövetelésére, ha a kormány az utazásra nem ajánlott országok - azaz I. fokozatú, piros jelzéssel ellátott országok a konzuli szolgálat oldalán - közé sorolja az érintett célállomást, vagy annak közvetlen környezetét, de további kártérítésre ekkor sem tarthat igényt

- mondja Firniksz Judit.

Van azonban egy szűkítő feltétel:

Egyes esetekben akkor is a bánatpénz megfizetésére kötelezi az utazót a szabályozás, ha akár a járványügyi intézkedések miatt szükségessé vált munkáltatói utasításnak megfelelően nem vehet részt külföldi utazáson.

Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést, ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében.

Jöhet a voucher

Számos utazási iroda választja azt a lehetőséget, hogy átütemezi az utat, vagy ha ez nem megy, akkor egy szabadon beváltható vouchert ajánl fel az utasoknak.

A kormányrendelet szabályai azonban az utazás időpontját a szolgáltatás lényeges elemeként határozzák meg és így ennek megváltoztatása esetén az utazó bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utat, azzal, hogy a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére nem jogosult

- teszi hozzá a szakértő.

Az Európai Bizottság is észrevette már, hogy ez így nem lesz jó

Az Európai Bizottság (EB) számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi szabályozás uniószerte aránytalan kockázatot hárít az utazásszervezőkre, különösen azokra, amelyek, amelyek az előlegeket és saját egyéb likvid forrásaikat már a szezon kezdete előtt arra fordítják, hogy utasaik számára lekössék a megfelelő minőségű szállásokat és személyszállítási lehetőségeket. Kiemelt desztinációk esetén a jó minőségű szállások díjának akár 100 százalékát is jóval előbb ki kell fizetni, ezeket az összegeket pedig most visszakérni nem könnyű.

Az EB ezért azt javasolta minden utazónak, hogy fogadják el a vouchert.

Ha az uzatási iroda fizetésképtelen, akkor van szükség a vagyoni biztosítékra, amelyről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Bognár Dániel, a PwC Magyarország Üzleti tanácsadási üzletágának szakértője szerint a likviditás fenntartása az ágazat számára létkérdés, az elsüllyedt költségeket ellensúlyozó állami támogatás mellett az ágazati szabályok átmeneti időszakra történő módosítása is mozgástérhez juttathatná a felmondási hullám terheit viselő utazásszervezőket, így például felmerülhet az utazási voucherek szabályozása, és a visszatérítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló 14 napos határidő meghosszabbítása.

Az ágazat struktúrája hosszú távon sérülhet egy késedelmes beavatkozás nyomán, így vélhetően mihamarabb ágazati egyeztetésre van szükség - véli a PwC.