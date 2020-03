Sürgősséggel vásárolt védőfelszereléseket a Semmelweis Egyetem

A járvány miatt rendkívüli sürgősséggel - közbeszerzési felhívás nélkül - vásárolt a Semmelweis Egyetem kézfertőtlenítőket, gyorsteszteket és védőfelszereléseket, mintegy 3,4 milliárd forintért.

A felhívás nélküli, rendkívüli sürgősséggel elvégzett beszerzések eredményeit a Semmelweis Egyetem közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A fertőtlenítőszerek a következőkből állnak:

- 21 920 liter tisztító hatású folyékony szappan (1000 ml),

- 4 800 liter tisztító hatású folyékony szappan (500 ml),

- 18 400 liter fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan (1 000ml),

- 6 480 liter fertőtlenítő hatású (egyfázisú) folyékony szappan) (500 ml),

- 43 200 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml),

- 17 200 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer, folyékony állagú (oldat), sebészi bemosakodásra is alkalmas (500 ml),

- 11 040 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú sebészi bemosakodásra is alkalmas (1 000 ml),

- 48 080 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú sebészi bemosakodásra is alkalmas (500 ml),

- 19 200 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer, gél állagú 6000 emberre 3db/hét (50 ml),

- 22 400 liter alkohol tartalmú gyors felületfertőtlenítő spray aldehid mentes spray (1 000 ml),

- 6 400 liter alkohol tartalmú gyors felületfertőtlenítő spray aldehid mentes (5000 ml),

- 16 000 liter aldehidmentes felületfertőtlenítő koncentrátum (5 000 ml).

Ezeket a FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. szállítja, 388 millió forintért..



A védőeszközök a következőkből állnak:

- 2 millió 3PLY (három rétegű) sebészi maszk,

- 500 ezer FFP2 minősítésű maszk,

- 300 ezer izolációs ruha,

- 100 ezer orvosi szemüveg,

- 100 ezer sapka,

- 100 ezer egészségügyi védőruha (overál),

- 2 ezer érintésmentes digitális hőmérő.

Ezeket 1 milliárd 508 millió forintért a CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft. szállítja.



A beszerzett COVID tesztek 100 ezer antitest-alapú gyorstesztből és 30 ezer PCR-alapú teszt és izoláló kitből áll.

Ezeket 1 millió 392 ezer euróért (mintegy 480 millió forintért) a CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft. és a "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft. szállítja.



Végül a másik védőeszköz tétel a következőket tartalmazza:

- 700 ezer 3PLY (három rétegű) sebészi maszk,

- 200 ezer FFP2 minősítésű maszk,

- 100 ezer arc-pajzs,

- 25 ezer egészségügyi védőruha (overál).

Ezek értéke 1 milliárd 33 millió forint, a szállító pedig a "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.