Számlanyitás hiteligénylésnél: tényleg megéri?

Nem minden arany, ami fénylik, a lakáshitel-kedvezményeknél sem. Bár a legtöbb bank kamatkedvezményt ad, ha a lakáshitel mellé számlát is nyit az ügyfél, a számla többe kerülhet, mint a kapott kedvezmény. A Bank360.hu utánajárt, hogy mely bankoknál jelent valóban spórolást, ha bankszámlát nyit.

Lakáshitel-igénylésnél vonzó lehet a számlanyitásért és a jövedelem érkeztetésért ajánlott kamatkedvezmény, de az is fontos szempont, hogy mennyibe kerül a számla fenntartása. Ha valaki jól választ, éves szinten akár több ezer forintot is spórolhat - derül ki a Bank360.hu elemzéséből, amelyet a Napi.hu számára készített.

Melyik banknál mennyit spórolhat a számlanyitással?

A Bank360.hu szakértői húszmillió forintos, húszéves futamidejű és tízéves kamatperiódusú lakáshitellel kapcsolatban vizsgálták, hogy a számlanyitással és jövedelem-érkeztetéssel megszerezhető kamatkedvezmény magasabb-e, mint az ezért nyitott számla díja, azaz érdemes-e vállalni a számlanyitás és jövedelem érkeztetését a kamatkedvezményért.

A számláknál a szakportál 150 ezer és 300 ezer forintos jövedelemmel kalkulált és bankszámla kalkulátoruk alapján a bankonként elérhető legkedvezőbb számlacsomagot vette figyelembe. A számla költségeinél az éves kártyadíjjal és a havi számlavezetési díjjal kalkuláltak, hiszen ezekkel a legtöbb esetben számolni kell.

Így alakul a kedvezmény mértéke a Bank360.hu által vizsgált bankoknál:

A TakarékBanknál egyértelműen megéri a számlanyitás mellett dönteni, hiszen a két ajánlat (számlanyitással és nélküle) között több mint 20 ezer forint különbség van ha a havi törlesztőrészletnél - jövedelemtől függetlenül. A számla fenntartása viszont havonta nem kerül többe 500 forintnál. Ha az ügyfél vállalja a számlanyitást, akkor nettó 200 ezer forintos jövedelem alatt jelenleg nem találni jobb ajánlatot a piacon: a telje hiteldíjmutató (thm) 3,75 százalék, a havi törlesztőrészlet 116 733 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 28 257 552 forint. Számlanyitás nélkül a futamidő végéig 33 642 672 forintot kell visszafizetni a hitelkalkulátor szerint.

Az Erste Banknál csak abban az esetben éri meg vállalni a számlanyitást, ha valaki legalább 200 ezer forintos nettó jövedelemmel rendelkezi, és a pénz az erstés számlára érkezik - minden más esetben hiába, hiszen nem jár érte kamatkedvezmény. Számlanyitással a havi törlesztőrészlet 16 ezer forinttal alacsonyabb, mint nélküle. Természetesen számolni kell azzal a 600-700 forinttal is, amelybe a számla fenntartása kerül, de a nagy különbség miatt még így is megéri a számlanyitás. A havi költséget akár 500 forint alá is lehet csökkentheni, ha az ügyfél legalább 250 ezer forint jövedelmet tud igazolni.



A Raiffeisen Banknál a számlanyitás nem sokat nyom a latban, enélkül is található kedvező ajánlat. A számlanyitással havonta 3 ezer forintot lehet spórolni a törlesztőrészleten, a számlavezetésért emellett 350 forintot kell fizetni. A lakáshiteleket a jövedelem áthozása nélkül összehasonlítva a Raiffeisen Bank ajánlata a legkedvezőbb a piacon.

Az UniCredit Banknál havonta 5-10 ezer forinttal kell kevesebbet törleszteni, ha az ügyfél vállaljak a számlanyitást, attól függően, hogy 300 ezer forint alatti vagy feletti jövedelmet tud igazolni. A számla költsége viszont a többi bankkal összehasonlítva viszonylag magas, 1100 forint körül van.

Hasonló összegekkel lehet találkozni az MKB Banknál is: havonta 6-13 ezer forinttal kell kevesebbet fizetni, ha vállalja a számlanyitást. A legkedvezőbb ajánlathoz nettó 300 ezer forintos jövedelemre van szükség. Ahogy a kamatfelár, úgy a számladíj is a beérkező jövedelemtől függ: 150 ezer forint alatti nettónál 1200-1300 forintot kell fizetni a számláért, 300 ezer forint felett pedig 800-900 forint ugyanez az összeg.

A Budapest Banknál havonta akár 8-12 ezer forintot is lehet spórolni, ha valaki a számlanyitás mellett dönt. Emellett számolni kell az 550-900 forintos számlaköltséggel is. A kamatfelárat és a számla költségeit tekintve is jobban jár, ha legalább 300 ezer forint érkezik rendszeresen a számlákra, de ha ez nem történik meg, akkor is érdemes a számlanyitás mellett dönteni.

Az OTP Banknál a számításban szereplő feltételekkel egyedül a számlanyitás befolyásolja a kamat mértékét. A különbség 11 ezer forint havonta, a teljes visszafizetendő összeget tekintve pedig mintegy 3 millió forinttal kerül kevesebbe egy 20 millió forintos lakáskölcsön. A számlavezetés díja havonta 200-400 forint között alakul. Érdemes megjegyezni, hogy az OTP-nél további kamatkedvezmény vehető igénybe, ha 350 ezer forint feletti jövedelme van.

A CIB Banknál e feltételekkel csak számlanyitással vehető igénybe a hitel. A számlavezetés 250 ezer forintos jövedelem alatt a CIB-nél havonta 350 forintba kerül. Különböző kamatkedvezmények nettó 250 ezer, illetve nettó 450 ezer forintos jövedelem felett érhetők el.

A Sberbanknál sem a számlanyitás, sem a magasabb jövedelem nem okoz számottevő különbséget a kamatfelárnál - gyakorlatilag ugyanannyit kell fizetni minden esetben. A számla fenntartása viszont nem kerül sokba, jövedelemtől függően 500-600 forint a költsége.



A számla költségei nem állandóak

A Bank360.hu felhívja a figyelmet: a bankszámla költségei természetesen magasabbak is lehetnek, ha nemcsak a kedvezmény miatt nyitja meg a számlát, hanem használja is, például készpénzt vesz fel vagy átutalásokat indít. Ha a lakáshitel mellé nyitott számla mellett máshol is bankol, akkor a többi számla költségeit is érdemes figyelembe venni.

A bankszámlák díjai is változnak az évek során, hiszen a bankok az előző éves inflációhoz igazítják azokat, tehát például a számlavezetés díja idővel mindenképp változik. Szerződéskötés előtt arra is érdemes rákérdezni, hogy a folyósító bank a számla meglétéhez köti-e a kamatkedvezményt - ha igen, akkor a számla esetleges későbbi megszüntetése után a kedvezmény is elveszhet, azaz drágulhat a hitel.

A hitelösszeg nagysága vagy a kölcsön futamideje szintén változtathat azon, hogy végülis megéri-e megnyitni a számlát a kamatkedvezményért. Mindenképpen érdemes tehát még az igénylés előtt szánni egy kevés időt a költségek és kedvezmények összehasonlítására.

Nem kötelező a számlanyitás, de megéri

Az esetleges többletköltségeket figyelembe véve is látszik, hogy a bankok többsége tényleg forintra váltható kedvezményt kínál, ha az ügyfél vállalja a számlanyitást, és faraghat a hitel költségein.

A Bank360.hu szakértői az javasolják ugyanakkor, hogy egy hitelkalkulátorral és bankszámla kalkulátorral ellenőrizze le, hogy mennyit spórolhat a számlanyitással.