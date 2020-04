Százával kapnak ingyen lakást az egészségügyi dolgozók civilektől

Több mint kétszáz egészségügyi dolgozónak szereztek lakást a Facebookon civilek - derül ki az Index beszámolójából, mely szerint nem csak Budapesten, de vidéken is sikerült ideiglenes otthonokat találni a Pihentesd a dokit! mozgalomnak.

A Pihentesd a dokit! célja változatlanul az, hogy egészségügyben dolgozóknak segítsen a munkahelyükhöz minél közelebb ingyenes lakhatást találni. Csakhogy a kezdeményezés, amely egy egyszeri felajánlásból indult ki, mára országossá nőtte ki magát. A kezdeményező Facebook-csoportnak már 1800 tagja van, egy hónap alatt 215 orvosnak, ápolónak és mentősnek talált így lakást. A cél, hogy ezzel is segítsék őket a koronavírus-járvány alatt.

Bár a legtöbb lakásfelajánlás a fővárosban van, de már Szegedről, Győrből, a Veszprémből és a Balaton környékéről, Sopronból, Kecskemétről és Miskolcról is érkeztek felajánlások. Vannak ugyanakkor olyan vidéki városok is, ahol még nagy szükség lenne a segítségre - írja az Index.

Egyelőre egy hónapra szóló ingyenhasználati szerződést kötnek a lakások tulajdonosai és az egészségügyi dolgozók, de később meg lehet hosszabbítani az adománybérletet. Ha a szerződés lejár és nincs hosszabbítás, akkor két cég felajánlásának köszönhetően a kiköltözés után minden lakás fertőtlenítését is vállalják.

A mozgalom még ügyvédektől és segélyszervezetektől is kapott felajánlásokat egyéb tevékenységekre. Már lassan úgy érzik, szükség lesz rá, hogy új embereket vonjanak be az adminisztráció lebonyolításába, hogy rövidebb műszakokkal, de továbbra is precízen végezzék a munkát.

A magyar kormány bruttó 500 ezer forint egyszeri támogatással segíti az egészségügyi dolgozókat.