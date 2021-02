Végre elkezdődött a Széchenyi Hitelszövetkezet vezetőinek pere

Folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolják a Széchenyi Hitelszövetkezet (SZH) nyolc egykori vezetőjét. A vádlottak az ügyészség szerint több mint félmilliárd forint kárt okoztak fedezetlen hitelek kihelyezésével; ügyükben szerdán, a Zalaegerszegi Törvényszéken tartották az előkészítő ülést.

Három vádlott a a HSZ hitelkérelmeket elbíráló cenzúrabizottságának, öt pedig az igazgatóságának volt a tagja. Az elsőrendű vádlott B. L.-né, a zalaegerszegi székhelyű hitelszövetkezet egykori ügyvezető igazgatója, a másodrendű pedig Töröcskei István, a SZH korábbi igazgatósági elnöke - írta az MTI.

A vádirat hét pontban sorolja azokat a cégeket, amelyek 2012-2013-ban úgy kaptak magas kockázatú hitelt - a cenzúrabizottság javaslatára - a hitelszövetkezettől, hogy valójában nem voltak hitelképesek. Esetenként évek óta veszteségesek voltak, a fedezetül felajánlott ingatlanuk kisebb értékű volt, a társaságok többségét néhány éven belül fel is számolták.

A kölcsönhöz jutó cégek között volt az a kft. is, amely éppen a hitelszövetkezet hitelfedezeteinek helyszíni vizsgálatát végezte. Ennek a cégnek Töröcskei István és maga a hitelszövetkezet is tulajdonosa volt. A társaságnak 98 millió forintos hitelt adott a szövetkezet, úgy, hogy a cég évek óta veszteséges volt, a fedezetként szereplő ingatlanon pedig már 300 millió forintos jelzálog is szerepelt. A kft.-t 2015-ben fel is számolták.

A vádlottak által okozott, összesen több mint 550 millió forint kárból alig 95 millió forint térült meg.

Az előkészítő ülésen a nyolcból három vádlott jelen volt, a többi - a negyedrendűt kivéve - videokapcsolaton keresztül vett részt rajta. Töröcskei István a bíró kérdésére azt is jelezte, hogy a Széchenyi Bank ügyében folyó nyomozás miatti házi őrizetéből kapcsolódott be az eljárásba.

Az ügyész a vádirat részleges ismertetésekor kifejtette: a vádlottakra 18-30 hónap közötti - az első két vádlott esetében letöltendő, a többinél felfüggesztett - börtönbüntetés kiszabását indítványozta, ha az előkészítő ülésen beismerik a bűnösségüket. B. L.-né és Töröcskei István, valamint három másik vádlott nem vallotta magát bűnösnek. Hárman technikai problémák miatt nem tudtak nyilatkozatot tenni, így az előkészítő ülés - várhatóan márciusban - folytatódik majd.