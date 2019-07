Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szédületes leárazás a ruhaboltokban - így nem buknak a kereskedők

Az elmúlt években 4-5 milliárdig kasszírozhattak a vásárlók a nyári leárazásokon. Nem sokat kell bíbelődni az akciós táblákkal, mivel évről-évre hasonló a leárazások mértéke. Az akciós cuccokon spórolhat ugyan a vásárló, de a különbözetet a kereskedők a drágább portékákkal vasalják majd be rajta - értékel a Blokkk.com.

A H&M, a fast fashion lovagja 70 százalékos árengedményt hirdet. A C&A, a másik nagy ruhás lánc nem akar lemaradni, ő is ennyivel nyomul, és nincsenek ezzel a leárazási ütemmel egyedül. És bőven akad féláras akció is, de azért nem árt az óvatosság. Közelebb hajolva a kirakathoz, vagy a reklámújsághoz már kiolvasható az "akár", vagy az "ig" szócska, ami azt jelzi, hogy nem minden olcsóbb 50-70 százalékkal, csak amit a boltos vásárlócsalogatónak kikiált - olvasható a kereskedelmi szakblogon.

Amikor a divatház, vagy a boltos tervez, akkor bizony kénytelen kiszámolni azt is, hogy ami árengedményt ad az akcióban, attól ne menjen tönkre, tehát valahol máskor azt be kell hoznia. Bele is számolja az induló árba.

Nyáron kevesebbet költünk ruhafélékre, júliusban, augusztusban, a megelőző hónaphoz képest. Ezért is nyomulnak a ruhás boltok az akciókkal, hogy némi kedvet csináljanak a vásárláshoz. És aki egy ruhadarabot, vagy lábbelit megvesz 70 százalékkal olcsóbban, az akkor nagyon jól jár.

A két legnagyobb akciós hullám a nyári és a téli leárazás. Természetesen a nyári holmikat már tavasszal kirakják a kirakatba, legyen idő nézelődni, válogatni. Májusban, júniusban viszik is a vásárlók, persze ekkor nem jellemző a nyári ruhák leárazása, ilyenkor legfeljebb még az előző szezon maradékát söprik ki a boltosok.

Júniusban a féléves csúcson, vagy csúcsközelben futnak az eladások, júliusban azonban fékeznek a vásárlók. Ezért is indítja sok bolt a nyári akcióját nyár derekán, vagy éppen július elején. Ezt követően augusztusban legfeljebb egy kisebb lendület jöhet, de hát ez a nyári leárazások fő időszaka.

A nyári akciós hullámok mérlegelésében azt kell vizslatni, hogy az előző hónaphoz képest miként változik az árszint a ruhás boltokban (a statisztika havi adatokkal dolgozik). Látszik is, hogy az elmúlt esztendőkben májusban még emelkedtek valamennyire az árak áprilishoz képest, de júniusban májushoz képest már nem. És júliusban, majd augusztusban az akciós hullámok nyomán csökkent az árszint az előző havi szintekhez képest. Látszatra ez nem sok, de egyszerre mindennel nem akcióznak a boltok, az 50-70 százalékos leárazások mellett van, aminek nem mozdult az ára, nem akciós és bizony ezek a portékák vannak többségben. Ezért mozog csak az árstatisztika egy keskeny sávban.



A statisztikából is kitűnik, hogy júliusban megindulnak az akciók, de ehhez képest még tovább csökken az átlagos árszint augusztusban. 2018 cifra esztendő volt, hiszen az átlagos árszint nem változott az előző hónapokhoz képest, tehát voltak akciók szép számmal, de ezek szerint jöttek drágább cuccok is:

Összességében ennyi a nyári elárazások haszna az árváltozásokat nézve, ha nem csak a leárazott, hanem a többi ruhaféleség árait is mérlegre tesszük. Összegét tekintve a vásárlók által megtakarítható összeg legfeljebb 4-5 milliárd forint között mozgott az elmúlt években.