Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szédületes leárazás jön novemberben - nem árt észnél lenni!

Indul a karácsonyi szériát nyitó Black Friday-szezon, amelyben érdemes észnél lenni és nem bedőlni a különböző akcióknak. Körkép tesztekkel, tanácsokkal.

A különöző otthoni gépek, elektronikai cikkek beszerzésére kitűnő alkalom a ma már Magyarországon is szokásosan megtartott Black Friday, amikor a kiskereskedelemben átlagon felüli kedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. Az Egyesült Államokból eredő szokás ezért fontos csúcspontja a vásárlásoknak. Ugyanakkor nem árt egy kis tudatosság illetve felkészülés.

Vásárlás előtt

Bármilyen tartós fogyasztási cikk beszerzése van tervbe véve, érdemes sok szempontot végiggondolni illetve a vásárláshoz szükséges információkat megszerezni. Így amikor eljön a Black Friday okosan lehet kihasználni a kínált lehetőségeket. Az első szempont, amit - mint minden akciónál általában - érdemes megnézni, hogy valóban olcsóbb-e az adott termék. Továbbá fontos mérlegelni a vásárló igényeit és a vásárolni kívánt termék tudását, kapacitását méretét. Egy olyan termék, ami bár nagyobb vagy több funkcióval rendelkezik nem biztos, hogy ki lesz használva az adott háztartásban. Ezen felül például lehet, hogy a boltban, vagy a webshopon kihagyhatatlan lehetőségnek tűnik például egy nagyobb hűtőszekrény megszerzése, csak fontos szempont, hogy befér-e a tervezett helyére, illetve egyáltalán a bejárati ajtón.

Hűtőszekrényeknél főleg - hisz a nap 24 órájában szolgálják a háztartást -, de más elektronikai eszközöknél is fontos szempont az energiafelhasználás mértéke. Vásárláskor mérlegre kerülhet az adott eszközből egy nagyobb vagy kevésbé energiatakarékos míg vele szembe lehet állítani, egy méretében vagy kapacitásában kisebbet, de a tesztek alapján jobbat, megbízhatóbbat, takarékosabbat.

A tájékozódást segíti, hogy a különböző gépeket - például hűtőket, mosógépeket - a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködésben rendszeresen teszteli független laboratóriumban. A végeredményeket, amelyekből kiderül, hogy több tucat gép közül melyek szerepeltek a legjobban fizetős tartalomként érhetőek el a Tudatos Vásárlók Egyesületének erre létrehozott oldalán.

Meglepetések

Általánosságban az is elmondható, hogy nem érdemes az adott márkákat favorizálni, hanem átböngészni a teszteket és megkeresni az kategória legjobbjait, amelyek árban is megfelelőek.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Több olvasó érdeklődött az elmúlt időszakban, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműkdő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A szóban forgó fizetős tesztek a Tudatos Vásárlók Egyesületének az oldalán, itt érhetőek el (fizetős tartalmak)

Szintén lényeges, hogy sok gépnél, például a mosógépeknél, hűtőknél, televízióknál egy-egy márkának több terméke is képviselteti magát eltérő helyezésekkel. Nagyon nagy a szórás akár egy márkán belül is az árakban illetve az eletronikai cikkek minőségében is.

Gépek, tesztek, eredmények

A tesztelt mosógépek között például az első helyek nagy részét a Miele mosógépek foglalják el 380-526 ezer forint közötti árért. Itt a lista elején jelen vannak még az LG, a Siemens, a Whirlpool márkák, akik hasonlóan jó eredményket értek el,mint társaik árazásuk viszont 112-289 ezer forint közé esik. (A mosógépek tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)

A hűtők és fagyasztók között az LG, a Bosch, a Liebherr, a Miele, Gorenje termékei kerültek az élbolyba 147-303 ezer forintos árú gépekkel. (A hűtőgépek tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)



A robotporszívók versenyében a legjobbak között van 50 ezer forintos gép, de akadnak 200 ezer forintnál drágábbak is. Robotporszívó választáskor érdemes a Rowenta és az LG készülékeket is számba venni. (A robotporszívók tesztje itt érhető el - fizetős tartalom.)

Aki az akciók átnézését mosogatógép beszerzés miatt tenné meg, annak a tesztek eredeményei annyiban segítenek, hogy itt a tesztelt gépeknél a Bosch és a Siemens gépei szerepeltek kiemelkedően. Árazást tekintve 310-360 ezer forintért. (A mosogatógépek tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)

A mikrohullámú sütők versenyében sokkal színesebb a rangsor, hisz mind a Bosch, LG, Panasonic, Severin, Samsung és Whirpool mikrók is találhatóak a lista elején 32-251 ezer forintos skálát hagyva a vásárlóknak, hogy mindenki igényeihez és pénztárcájához mérten tudjon választani. (A mikrók tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)

A konyhai robotgépeknél a Bosch, a KitchenAid és az Electrolux küldött termékeket az élbolyba. Itt is érdemes a teszt eredményeit és a tesztelés szempontjait tanulmányozni, hisz az első helyezett termék már 36 ezer forintos áron is megkapható, míg az után következőkért akár 170-186 ezer forintot is elkérhetnek. (A robotgépek tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)

A sima porszívóknál az árak itt is nagy szórást mutatnak 74-150 ezer forint között leheet válogatni a legjobbakból. (A porszívók tesztje itt érhető el - fizetős tartalom.)

Érdekes lehet még a turmixgépek versenye, a Vitamix, a KitchenAid, a Braun, a Philips és az Electrolux is megjelenik az élbolyban. Itt is széles skála az árakat tekintve: van 32 ezer forintos gép, de akad 300 ezer forintnál drágább. (A turmixgépek tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)

A beépített sütők között a Bosch, az AEG, a Balay és az Ikea szerepelt a lista elején 130-940 ezer forintos gépeikkel. (A sütők tesztjéről szóló cikkünk és a teszteredmények itt érhetőek el.)