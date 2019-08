Szédült tempóban veszik fel a hiteleket a vállalatok

Tízéves csúcsra került a magyarországi vállalatok hitelállománya. Főleg az erőművek és a gépipari cégek vettek fel sok hitelt, de a mezőgazdasági cégek is sorban álltak az NHP Fix hitelért.

Több mint tízéves csúcsra ugrott június végére a vállalatok hitelállománya - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Eszerint a hazai vállalkozások az idei első félév végén 8083,5 milliárd forinttal tartoztak a magyarországi hitelintézeteknek, 8 ezer milliárd forint fölött utoljára 2009 tavaszán volt a hitelállományuk. Az idén fél év alatt 655 milliárd forint volt a cégek nettó hitelfelvétele - vagyis ennyivel vettek fel több kölcsönt annál, amit visszafizettek. Ha ez így folytatódik, hamarosan megdőlhet a mindenkori vállalati hitelrekord.

A gépipar nem érzi a válságot

A nemzetgazdasági ágak közül szinte mindegyiknél nőtt az idén a hitelállomány. A feldolgozóipar rekordot rekordra halmoz, az év eleje óta 7, tavaly július óta pedig csaknem 20 százalékkal emelkedett a hiteleinek volumene, amely a félév végén megközelítette az 1915 milliárd forintot. A növekedésben szerepet játszhat az MNB Növekedési Hitelprogram Fix (NHP Fix) is, hiszen az eddig megkötött szerződésekben szereplő 219 milliárd forintos keretből a második legnagyobb mértékben ez az ágazat részesült.

A feldolgozóiparon belül is kiemelkedő mértékben nő a hitelfelvétel a gépiparban, tavaly nyár óta több mint 40 százalékkal 600 milliárd forint fölé emelkedett e szektor hitelállománya. A döntő részben exportra dolgozó beszállítók azonban nem a jegybank forinthiteleit veszik fel, hanem inkább euróban adósodnak el. A gépipari cégek hiteleinek döntő része hosszú távú, beruházási célokat szolgáló kölcsön volt, ami azt sugallja, hogy a magyarországi gépipari cégek egyelőre nem tartanak az európai gazdaság lassulásától.

Erőművek a hitelezési lista élén

A nemzetgazdasági ágazatok közül a leggyorsabb ütemben továbbra is a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás szektor hitelállománya nő. Egyetlen év alatt több mint a kétszeresére, 271,2 milliárd forintra emelkedett a volumen. Ez nem meglepő, hiszen számos erőművi beruházásra adtak hitelt az elmúlt évben a bankok. Naperőműből különösen sok épült az elmúlt években, ezekhez uniós forrás mellett banki hitelt is felhasználtak a beruházók.

Tovább nőtt az építőipari és ingatlanos cégek által felvett hitelek volumene is. Az éveken át gödörben lévő építőipar most már négy éve növeli a hitelállományát, de még mindig messze van a válság utáni csúcsoktól. Jelenleg 450 milliárd forint körül van az ágazat cégeinek a hitelállománya. Az ingatlanprojektek finanszírozása is bővül, az ilyen hitelek állománya is lassan eléri az 1500 milliárd forintot, de messze van még a 2011-es 2200 milliárd forint fölötti rekordtól.

Nagyon megy a hitelezés a mezőgazdaságban is - ebben szintén szerepet játszhat az MNB NHP Fix programja, a legtöbb kedvezményes kölcsön ugyanis az agrárszektorba került ki. A vegyipar is komoly hitelfelvevőnek számít, de a cégek a gépiparhoz hasonlóan inkább a devizahiteleket veszik fel.