Személyi kölcsönnel váltaná ki meglévő drága hitelét? Nem minden banknál fog menni!

Sokan keresik most a lehetőségét annak, hogy miként tudnának spórolni, racionalizálni pénzügyeiket. Ennek egyik lehetősége a hitelkiváltás, ami akár személyi kölcsönből is történhet, hiszen a kamatok most alacsonyak, a dolog pedig jó esetben egy héten belül lebonyolítható. Ám nem minden banknál működik a dolog.

Amikor elhatározzuk, hogy rendbe szedjük a pénzügyeinket, akkor az első lépések egyike az, hogy ellenőrizzük meglévő hiteleinket, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy hitelkiváltással csökkenthetjük fix havi kiadásainkat. A hitelkiváltás pozitív mellékhatása lehet az is, hogy ennek hatására ismét hitelképessé válhatunk. A lakáspiac legizgalmasabb kérdése: kivárjunk vagy most vegyünk? Ez persze nem azt jelenti, hogy feltétlenül kölcsönt kell felvenni, de mégiscsak biztonsági hálót biztosít, ha valami miatt gyorsan pénzre volna mégis szükségünk. Lehet ez az autónk váratlan lerobbanása, nem várt egészségügyi probléma, de számos olyan helyzet adódhat még, amit nem feltétlenül tudunk azonnal saját forrásból megoldani. Mit jelent a hitelkiváltás? Hitelkiváltáskor meglévő hiteleinket olcsóbbra vagy biztonságosabbra cseréljük. Az utóbbira jó példa, amikor valaki a pár havonta változó kamatú kölcsönét cseréli le fix kamatúra, amelynél a havi törlesztő a futamidő végéig állandó marad. A kifejezetten hitelkiváltási céllal felvett hitelek nagy előnye, hogy ilyenkor kizárólag az új kölcsön havi törlesztőjét kell elbírnia a jövedelmünknek, hiszen a kiváltandó hitel a kiváltást követően megszűnik. A kiváltandó hitel bármilyen fedezet nélküli kölcsön lehet, így például áruhitelt, hitelkártya hitelt vagy éppen egy régebben felvett személyi kölcsönt is le lehet cserélni. Mennyibe kerül most a hitel? A személyi kölcsönök kamata most nagyon kedvező, legalábbis a 12 hazai bank ajánlatait összehasonlító Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátor szerint egy 5 millió forint összegű, 6 évre felvett személyi kölcsön havi törlesztője például akár 86 ezer forint alatt is lehet, ami teljes visszafizetésben 6,2 millió forint alatti összeget jelent. (A számításnál a 2021-től érvényes törlesztőket néztük, mert idén 5,75 százalék a THM-plafon, így a hitelek között minimális a különbség, ám jövő évtől már nincs ilyen megkötés.) Érdemes azonban körültekintően választani, mert e hitelnél akár 105 ezer forint is lehet a havi törlesztő, ami akkora különbség, hogy ezen is múlhat a hitelkiváltással elérhető pénzügyi előny nagysága. Mennyit nyerhet a hitelkiváltással? Minden kiváltás esetében egyedileg kell kiszámolni az elérhető pénzügyi előnyt, ami természetesen annál nagyobb, minél drágábbak az aktuális hitelek. Ez alapján egy pár éve felvett, akkor kedvezőnek számító személyi kölcsönnél nem biztos, hogy érdemes belevágni, de egy drágább, ám egyáltalán nem ritka, 15-18 százalékos kamatú személyi hitelnél már havi több ezer forint is megtakarítható. Egy hitelkártya-adósság esetében még nagyobb lehet a nyereség, így ha ilyenünk van, mindenképp érdemes elvégezni - vagy szakemberrel elvégeztetni - a számításokat.



Nem minden bank engedi a kiváltást Már csak azért is szerencsés lehet szakértőhöz fordulni, mert a bankok nem mindegyike ad hitelkiváltási céllal személyi kölcsönt. Van bank, amelyik egyáltalán nem engedi ezt, míg mások adnak kölcsönt, de csak akkor, ha nem egy náluk lévő hitelt cserélnénk le. Akadnak bankok, amelyek minden gond nélkül adnak hitelkiváltásra hitelt. Természetesen az utóbbiak is meg fogják nézni a hiteltörténetünket, hogy a meglévő tartozásainkat megfelelően fizettük-e, hiszen nekik sem hiányzik egy problémás, folyton késve fizető új ügyfél, aki kockázatot jelenthet számukra. Ha azt látják, hogy a korábbi időszakban rendben teljesítettünk, valamint rendelkezünk az igényelt hitelösszeghez szükséges jövedelemmel, akkor jó esély van egy hitelkiváltás lebonyolítására. Sőt ha minden feltételnek megfelelünk, arra is van mód, hogy a kiváltáson felül pluszösszeghez jussunk, és ha kellően drágák voltak a korábbi hitelek, előfordulhat, hogy emiatt a havi törlesztő még csak emelkedni sem fog.