Személyi kölcsönt venne fel? Akkor erről tudnia kell!

A Bankmonitor is már sokat foglalkozott azzal, hogy milyen alacsonyak jelenleg a hitelkamatok, ezért most inkább megnézte, mekkora havi törlesztőkre számíthat az, aki 1, 3, esetleg 5 millió forint személyi kölcsönt venne fel, mégpedig végig fix, azaz kiszámítható kamattal.

Közeleg a karácsony, a személyi hitelek időszaka, hiszen sokan az ajándékozást kölcsönből finanszírozzák. Ez persze nem ajánlott, legfeljebb akkor, ha olyan kihagyhatatlan árengedménybe botlik az ember, ahol jóval többet meg lehet takarítani, mint amennyibe maga a hitel kerülne. De továbbra is igaz, hogy szükség lehet váratlanul egy új autóra, elromolhat a kazán, amelynek a cseréje milliós tétel is lehet, de akár egy, az állami tb által nem finanszírozott orvosi beavatkozás költségeinek előteremtése miatt is szükség lehet kölcsönre.

Ha pedig hitel kell, akkor első körben érdemes megvizsgálni, hogy egyáltalán hitelképesek vagyunk-e a bankok számára. Az aktív vagy a passzív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) státusz kizáró ok, azaz a tartozás rendezését követően el kell telnie egy évnek (ez az úgynevezett passzív időszak), és csak ezt követően lesz valaki ismét hitelképes. A másik fontos feltétel, hogy az igénylő rendelkezzen megfelelő nagyságú igazolt jövedelemmel, valamint 3-12 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszonnyal.

A jövedelem összegével kapcsolatban alapvető elvárás, hogy legalább az aktuális minimálbér összegét (jelenleg nettó 99 085 forint) haza vigye valaki, de sok pénzintézet ennél magasabban szabja meg a hitelezhetőség alsó határát. Azt azonban, hogy valaki megkapja-e az áhított hitelösszeget, az úgynevezett JTM (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató) szabály határozza meg: 500 ezer forint havi nettó jövedelem alatt a kereset 50 százaléka, 500 ezer forintot elérő bevétel esetén pedig 60 százaléka lehet a hiteltörlesztők maximális aránya.

Például:

A táblázatunkban szereplő 5 millió forintos hitel felvételéhez legalább 200 ezer forint nettó jövedelmet kell igazolni akkor, ha a Bankmonitor Személyi Kölcsön Kalkulátor által megtalált legkedvezőbb hitelajánlatok közül sikerül választani. Ha nem választ valaki ennyire gondosan, akkor a minimálisan szükséges jövedelem ennél akár 30 ezer forinttal is magasabb lehet. (A drágább hitel havi törlesztőjéhez nagyobb jövedelmet kell igazolni.)

De nem csak emiatt érdemes gondosan választani a bőséges hitelkínálatból, hiszen látható, hogy már egy egymillió forint összegű hitelnél is 6 701 forint lehet a különbség a havi fizetnivalóban, ez pedig öt esztendő alatt több mint 400 ezer forintot jelent, ami pedig 1,6 havi jövedelemre rúg ebben az esetben. (A kalkulációnál havi 250 ezer forintos nettó jövedelemmel számoltunk.)

Minél nagyobb a hitelösszeg, annál jelentősebb a legjobb és a legdrágább ajánlatok közötti különbség: így például egy 5 millió forintos hitelnél már havi 15 ezer forint a tét, ami pedig a teljes futamidő alatt összesen 915,5 ezer forintot jelent.