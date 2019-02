Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szemétkáosz: késnek a kukaholding számlái, vizsgálat indulhat

Bár az állami kukaholding szerint már minden rendben van a szemétszállítási számlákkal, az ombudsman vizsgálatot sürget, mert nem fair több hónapos késéssel, összevont számlákkal terhelni a lakosságot.

Alaposan elmarasztalta jelentésében az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV) az ombudsman - derül ki az alapvető jogok biztosának hivatalának honlapjáról. Székely László szerint az állami kukaholding hosszú időn keresztül nem tett eleget a jogszabályi feltételeknek, azaz a negyedévenkénti számlázási kötelezettségének, ennek okáról és következményeiről pedig nem adott tájékoztatást az ingatlanhasználóknak.

"Így sorozatos mulasztásaival a társaság a jogbiztonság követelményével, ezen túl pedig az egészséges környezethez való joggal is kapcsolatos visszásságot okozott" - állapítja meg a jelentés. Az ombudsman ezért felkérte a hulladékgazdálkodásért felelős innovációs és technológiai minisztert és a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli minisztert is, vizsgálják ki, milyen okok vezettek, illetve vezetnek jelenleg is a számlázás elhúzódásához, valamint tegyék meg a szükséges intézkedéseket, hogy az NHKV teljesíteni tudja kiszámítható számlázási kötelezettségét.

Jelentős késéssel és közel egyszerre érkeztek meg Geszten a 2017-es évre vonatkozó szemétszállítási díj számlák, ezek kifizetése aránytalan terhet jelent a településen élőknek - panaszolta egy beadvány szerzője az ombudsmannak. A NHKV Zrt. a számlázás elmaradásának okát azzal magyarázta, hogy a hulladékot elszállító vállalkozástól nem kapta meg a megfelelő adatokat. Az ombudsman szerint viszont a számla kibocsátása nem joga, hanem kötelezettsége az NHKV-nak. Megfelelő eszközök állnak a rendelkezésére akár ahhoz, hogy szankcionálja a mulasztó közszolgáltatót, akár ahhoz, hogy a hibás számlázásból eredő következményeket a közszolgáltatóra hárítsa. "Éppen azért születtek a vonatkozó szabályok, hogy biztosítsák a közszolgáltatási díj folyamatos számlázását és beszedését, ezen keresztül pedig hozzájáruljanak a közszolgáltatás fenntarthatóságához is" - áll Székely László közleményében.

Jogunk van számlát kapni

Az NHKV tehát akkor is köteles határidőben kibocsátani a számlát, ha a közszolgáltató nem tett eleget az adatszolgáltatási előírásoknak. A hatályos jogszabályok értelmében az ingatlanhasználóknak joguk van negyedévente megkapni a közszolgáltatási díjról szóló számlákat, így ennek elmulasztását a rendszer esetleges anomáliái sem indokolhatják. A közszolgáltató és az NHKV viszonya az ombudsman szerint nem befolyásolhatja a kukaholding és a lakosság kapcsolatát. Mi több, a számlakibocsátónak az is dolga, hogy haladéktalanul értesítse az ingatlanhasználókat, ha bármilyen okból nem tudja teljesíteni a számlázás kötelezettségét. "Az ingatlanhasználók semmi esetre sem lehetnek kárvallottai a közszolgáltató és a koordináló szerv közötti adatszolgáltatás során felmerülő vagy bármely más működési problémának" - véli az ombudsman.

A kukaholding szerint azonban minden rendben van a számlákkal. Tavaly decemberben jelentette be az állami társaság, hogy megkezdte az utolsó negyedéves, illetve elmaradt szemétszállítási számlák kiküldését az ügyfeleknek. Minden ügyfélnek kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít a visszamenőleges számlák kifizetésére. Az elmúlt hónapokban viszont a gödöllői központú Zöld Híd Kft. robbantott botrányt azzal, hogy a központi holdingcégtől nem kap elegendő forrást, több Pest megyei településen felfüggesztette a szolgáltatást és nem vitték el a szemetet.

Marad a szükségellátás

Az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd október 25-én jelentette be, nem viszi el a szemetet 116 településről, mert mert nem kapta meg az eddig elvégzett munkája fedezetét az NHKV-tól. Az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság (OKF) pedig október 31-én jelentette be, hogy visszavonásig a hulladék elszállítása szükségellátás keretében történik. Most már február van, de még mindig az OKF finanszírozza a cég havi működését. Pedig a kormány szintén október végén az NHKV tőkehelyzetének rendezésére 26,4 milliárd forintot szavazott meg a költségvetésből.

A Napi.hu információi szerint továbbra is nagyon sok pénz hiányzik a rendszerből. Bár költségvetési forrásból újra és újra milliárdokat kell átcsoportosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához, a kormány továbbra is kiemelt fontosságúnak tekinti a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését. "A lakosság által fizetendő díjak 2019-ben sem változnak" - közölte korábban a Napi.hu kérdésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

December 1-től már új elnöke is van a Zöld Híd Kft.-t tulajdonló Észak-Kelet Pest és Nyugat-Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak: a lemondott Gémesi György (Gödöllő) utódja a fideszes Fördős Attila (Vác polgármestere) lett. A gondot inkább az okozhatja, hogy részben menesztették a nemzeti kukaholding menedzsmentjét, a társaságnak ugyanis a hivatalosan kimutatottnál is nagyobb lehet a vesztesége. Az NHKV még október 31. határidővel visszavonta a Zöld Híd megfelelőségi engedélyét, és máig nem adta vissza.