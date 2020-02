Szemmel látható változást jelentett be az Aldi

Március végéig valamennyi magyar beszerzésű, sajátmárkás tejtermékénél elhagyja a műanyag fedelet az Aldi - jelentette be a német tulajdonú diszkontlánc.

A kiskercég 2019-ben már kivezette kínálatából az egyszer használatos műanyag termékeket, többek között a műanyag evőeszközöket, poharakat, tányérokat és szívószálakat. A tervek szerint 2025-re a saját márkás termékeinél 100 százalékban újrahasznosítható csomagolóanyagot használ majd, illetve 2025-ig 15 százalékkal csökkenti csomagolóanyag-felhasználását.

Még 2019 tavaszán a hard diszkont saját Facebook-oldalán kérdezte meg a vásárlóit, hogy műanyag fedéllel vagy anélkül szeretnék-e megvásárolni a sajátmárkás tejtermékeket. A szavazáson részt vevők válasza alapján e termékekről a vállalat fokozatosan elhagyja a műanyag fedőket. Ehhez első körben három termékről - vajkrém, kefir és sajtkrém - hagyták el a műanyag fedőket - ezzel éves szinten 6,4 tonnányi mennyiséggel csökkent a műanyag-felhasználás.

A vállalat most folytatja ezt az intézkedését, és a legkeresettebb, 450 grammos kiszerelésű, 12 és 20 százalékos tejfölöknél is végleg elhagyja a műanyag fedőket. Ez a a készletek kifutása után, a tervek szerint március végéig történik meg. Így évente további 10 tonnával kevesebb műanyagot használnak. Tavaly decemberben pedig - akciós termékként - többször használatos, több méretben elérhető szilikon fedelet is kínált az Aldi, amelyek fenntartható módon helyettesíthetik a műanyag fedőket.