Szénsavmentes ásványvizet tiltott be a hatóság

Veszélyes baktérium lehet a Hírös szénsavmentes ásványvizeiben, ezért Nébih megtiltotta azok árusítását. A termékről egy korábbi laborvizsgálaton már kiderült, hogy baktériummal szennyezett.

Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenléte miatt kivonta a forgalomból a Hírös szénsavmentes ásványvizet és megtiltotta a termék további forgalmazásá a Nemzeti Élemiszer-biztonsági Hivatal (Nébih).

A termék pontos paraméterei:

Márka: Hírös

Csomagolás: műanyag flakon

Palackozza: Hírös-Vitál Zrt. (6041 Kerekegyháza, 0182/184. hrsz)

A Nébih tájékoztatásából az is kiderül, hogy az ásványvíz-forgalmazásra vonatkozó szabályok szerint a természetes ásványvíz nem tartalmazhat Pseudomonas aeruginosa baktériumot egyik vizsgált 250 milliliteres mintában sem. Ugyanakkor a Nébih laboratóriuma a cég több palackjában is Pseudomonas aeruginosa baktériumot talált.

A Pseudomonas-félék egy viszonylag nagy, szabadon élő baktériumcsoport (nemzetség), fő előfordulási helye a talaj, a tengervíz, illetve az édesvíz. Növényeken és állatokon is képeznek telepeket, valamint a háztartásokban és kórházakban is megtalálhatóak. A baktériumcsoport meglehetősen sokoldalú, élőhelyéhez széles körben alkalmazkodik, és még desztillált vízben is képes szaporodni. A Pseudomonas filmszerű bevonatot képez a csőhálózaton, ami lökésszerűen válik le, így előfordulhat, hogy nem minden palackban található meg.

Nem csak a Néhib-laborban találtak problémát a Hírös-vizekben: pár nappal ezelőtt a 24.hu írt arról, hogy több forrásuk szerint gond lehet a Hírös ásványvizeivel. A hírportál ezt követően akkreditált laboratóriumban vizsgáltatta meg a termékeket, és ez az ellenőrzés is arra jutott, hogy Pseudomonas aeruginosa baktériumot tartalmaz az ásványvíz. A lap szerint a Pseudomonas aeruginos baktérium az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása alapján a legveszélyesebb rezisztens, az antibiotikumoknak nagyban ellenálló, tehát nehezen elpusztítható baktériumok csoportjába tartozik.