Több mint 500 magyar nyert milliós nagyságrendű összeget

A hagyományos, papíralapú sorsjegyeknek köszönhetően több mint 500 ember nyert egy millió forintnál is magasabb összeget - írja a Szerencsejáték Zrt.

A sorsjegyek főnyereményének értéke 5 millió forinttól egészen 75 millió forintig terjed, sőt, a cég nagykarácsony sorsjegyével 100 milliót is hazavihet egy-egy szerencsés játékos.

2020-ban közel 155 millió darabot vásároltak az értékesítőhelyeken elérhető hagyományos kaparós sorsjegyekből, amelyekkel összesen 534 játékos "vált milliomossá". Emellett 8 játékos az új, digitális sorsjegyeknek köszönhetően nyert milliós összeget.

A játékosok körében 2020-ban a legkedveltebb kaparós sorsjegy a Buksza volt, amelyből több mint 22 millió darabot vásároltak. A Bukszát népszerűségben szorosan követte a Szuper Black Jack, a dobogó harmadik fokát pedig a Black Jack foglalta el több mint 15 millió darab értékesített sorsjeggyel. A negyedik helyezéssel az Astro, az ötödikkel a 2018 óta kapható Kaszinó, míg a hatodik hellyel a Szuper Bankó sorsjegy büszkélkedhet, amelyek mindegyikéből több mint 10-10 millió darab fogyott el.

Mindemellett a tavaly ősszel bevezetett online sorsjegyeket is sokan próbálták ki, összesen közel 2 millió darab e-sorsjegyet vásároltak a játékosok 2020-ban, a legnépszerűbbnek pedig a Black Jack, a Pénzlift majd a Fáraók Kincse bizonyult.

A legtöbben Budapesten és Pest megyében tették próbára szerencséjüket papíralapú sorsjegyekkel, amelyet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye követett.

A Szerencsejáték Zrt. sorsjegyfronton erősen indította a 2021-es évet: a játéktípus kedvelői január közepétől már társaságunk legújabb, Bónusz sorsjegycsaládjával is játszhatnak, amelynek tagjai, a Napi, Heti, illetve Havi Bónusz a 25, 50 és 75 millió forintos főnyeremények mellett 10, 3 és 1 milliós, valamint számos további vonzó pénznyereményt is rejtenek. Míg az 500 forintos Napi Bónuszon 3 játék található és 5 nyeremény is elérhető egyetlen sorsjegyen, addig az 1000 forintos Heti Bónusz 4+1 játékot, a 2000 forintos Havi Bónusz pedig 5+1 játékot tartogat.