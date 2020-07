Szereti a görögdinnyét? Akkor erről jobb, ha tud!

Az időjárás a korábbiaknál is nagyobb kihívás elé állította idén a görögdinnye-termelőket, a gazdák ennek ellenére jó-közepes termésben bíznak. A főszezon a jövő hét végén kezdődik meg, amikor a szabadföldi dinnye is megjelenik a kínálatban.

Bár már néhány hete kapható a magyar sárgadinnye és egy-két napja az első magyar görögdinnyékkel is találkozhattak a vásárlók a piacokon, az idény csak július első felében kezdődik igazán. Ekkor ugyanis a fóliás sárgadinnye és az üvegházi görögdinnye után a szabadföldi termény is megérkezik a kereskedőkhöz. A nagyobb mennyiség, amely már az üzletláncok és az exportpiacok igényeit is ki tudja elégíteni, július 10-15. között jelenhet meg - számolt be a Magyar Nemzet.



Idén mennyiségben jó-közepes termésre számítanak. A legnagyobb kár az elmúlt években nagyon népszerű magszegény, illetve mag nélküli fajtáknál látható; a magvas görögdinnyék ellenállóbbak az időjárás hatásainak -mondta Gö­cző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének társelnöke a napilapnak.

Az olasz és a spanyol termelők a járvány miatt sok esetben nem tudták elvégezni a fontosabb munkafolyamatokat, a vendégmunkások hiá­nya jelentős fennakadásokat okozott. Göcző szerint Európa-szerte csökkenéssel számolnak idén a dinnyeágazat szereplői, ami a magyar áru iránti keresletre és az árakra is hatással lesz. A hazai fogyasztást nagyban befolyásolhatja, hogy a tavaszi fagyok miatt a megszokottnál jóval kevesebb gyümölcs kapható.