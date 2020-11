Szétkapták a vásárlók az egyik műszaki áruházláncot

Egy olyan extrém háztartási eszköz volt az Euronics sztárja az idei Black Friday fesztiválon, amely normális világban a fasorban sincs.

"Bár a hagyományosan jól teljesítő termékkategóriákban is felfokozott érdeklődés, jól látható a vásárlói igények változása, amit a vírushelyzet okozott. A klasszikus Black Friday terméknek számító telefonok iránti kereslet például közel 40 százalékos növekedést mutatott, de új slágertermékek is jelentek meg ugyanilyen arányban a Covid-járvány hatására - értékelt Fazekas Bálint, az Euronics igazgatósági tagja. Összességében jelentős, 20 százalék feletti bővüléssel zárta a 2020-as Black Friday-t az Euronics a tavalyi évhez viszonyítva. Az online rendelések száma duplázódott, az összesített novemberi vásárlásszám 70 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

Idén többen vásárolnak online és kevesebb az üzletekbe nem konkrét vásárlási szándékkal, csak nézelődni betérők száma. A kevesebb, de a tudatosabb, célirányosabb vásárló a fizikai áruházakban is kétszámjegyű értékesítési árbevételt hozott össze. Boltjaik többsége nem plázában, hanem különálló egységként, vagy kevésbé zsúfolt bevásárló lokációban üzemel, így a vírusfertőzéshez kapcsolódó potenciális kockázatokat könnyebb tudták csökkenteni.

Az országosan 69 fizikai üzletet üzemeltető lánc slágertermékei a 2020-as Black Friday időszakban az állóporszívók voltak. A vezeték nélkül használható állóporszívók letarolták a piacot, elsősorban a hagyományos, porzsákos változatok kárára, a teljes kategória ennek megfelelően másfélszeres forgalmat generált az Euronics-nál a tavalyi évhez viszonyítva.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a Covid-helyzet eredményeként az egészségmegőrzéshez kapcsolódó termékek forgalma is jelentősen megugrott. Az Euronics Black Friday keretében idén két és félszer akkora összeget fordítottak a vásárlók elsősorban szájápolási, illetve vízminőség-javító berendezésekre, mint tavaly ilyenkor.

Az Euronics-nál hagyományos jól teljesítő kategóriák közül mosógépre és mosogatógépre idén közel 30 százalékkal hagytak több pénzt az Euronics-nál az emberek a Black Friday ideje alatt, míg a fagyasztók forgalma 84 százalékkal bővült a tavalyi évhez képest. A számítástechnikai, illetve hálózati eszközök forgalma is tovább erősödött. A várakozásoknak megfelelően az ügyfelek továbbra is nagy számban keresik az otthoni munkavégzéshez, távoktatáshoz szükséges eszközöket, így a monitorok, laptopok (ezek közül a Windows és Microsoft Office csomaggal ellátott ajánlatok a legnépszerűbbek), illetve a wifi routerek fogytak a legnagyobb számban. Számítástechnikai eszközökre is közel kétszer annyit költöttek idén a magyarok az Euronics-nál.