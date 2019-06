Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szigorítás: nyilvántartásba veszik a fesztiválozók, koncertre járók személyes adatait

Aki be akar menni egy nagyobb koncertre, annak a jövőben meg kell adnia a nevét, a születési idejét, a nemét, az állampolgárságát, az igazolványszámát és a fényképét is rögzítik majd.

Kötelező lesz nyilvántartani a jövőben azok személyes adatait, akik nagyobb zenei rendezvényekre készülnek - derül ki abból a törvényjavaslatból, amelyet Gulyás Gergely és Kocsis Máté fideszes, valamint Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő nyújtottak be a parlament elé. A javaslat szerint azoknál a zenei rendezvényeknél kell majd begyűjteni a látogatók számos személyes adatát, amelyekre 25 ezernél több belépőjegyet értékesítenek.

Ezek praktikusan a nagyobb nyári fesztiválok lehetnek, emellett a Puskás Arénában férnek még be ennél többen, ott 67 155 fő a befogadóképesség. A Groupama Aréna kieshet a szabályozás alól, oda csak valamivel több mint 23 ezer ember fér be. Ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor az a kihirdetése utáni 15. napon már hatályba is lép.

A terrorizmus ellen kell

Az indoklás szerint a belépőjegy ellenében látogatható zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó tömegrendezvényre belépő természetes személyek személyi biztonságának biztosítása, a bűncselekmények - kiemelten terrorcselekmények - hatékony megelőzésének, illetve felderítésének elősegítése érdekében indokolt, hogy a tömegrendezvények szervezői a látogatók meghatározott adatait a tömegrendezvényre való belépést megelőzően rögzítsék.

A következő adatokat kell majd bekérniük a rendezőknek: a látogató családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, a nemét, a személyazonosításra alkalmas, arcképmását tartalmazó okmányát kiállító hatóság székhelye szerinti állam megnevezését, valamint az arcképmását. Vagyis praktikusan egy személyazonosító igazolványt kell bemutatni, illetve lemásolni a szervezőknek a beléptetés előtt.

Kilencnapig megőrzik

A szervezők annyi könnyebbséget kapnak, hogy a jegyvásárlók előre is rögzíthetik az igazolványaikban szereplő adatokat, amikor a belépőt megvásárolják. Ezzel valamivel csökkenthető lesz a sorban állás ideje, hiszen ezeket az igazolványokat már nem kell lemásolni. Persze ha az előre megváltott jeggyel később más akar bemenni, akkor újra rögzíteni kell az adatokat, és le kell másolni az igazolványt.

Az adatokat, írásos megkeresésre át kell adni a terrorizmust elhárító szerveknek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott bűnmegelőzési célból folytatott titkos információgyűjtést végző szervnek, a büntetőeljárásban előkészítő eljárást folytató szervnek, a nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek és a bíróságnak, valamint a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti körözési eljárást lefolytató szervnek. Az adatokat a rendezvény befejezése után 90 nappal lehet törölni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a közelmúltban megállapította , hogy a Sziget és a Volt fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. éveken át jogszerűtlenül kezelte a fesztiválozók adatait a beléptetéskor, emiatt 30 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a cégre.