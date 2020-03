Minden fiók előtt kézfertőtlenítő van, a kollégák pedig nem utazhatnak repülővel külföldre: szigorú intézkedéseket vezetett be a CIB Bank a koronavírus miatt.

Az anyabank, az Intesa Sanpaolo több fiókot is bezárt a koronavírus-járvány miatt, a CIB Banknál erre még nem került sor, de itt Magyarországon is hetek óta készültségben állnak - közölte a hitelintézet lapunkkal. A bank működése nem fog leállni akkor sem, ha terjedni kezd a járvány, óvintézkedések pedig már most is vannak. A banknál teljes felsővezetői felhatalmazással felállítottak egy csapatot, amely azért felel, hogy a bank készen álljon minden lehetséges szcenárió kezelésére a munkavállalók és az ügyfelek maximális egészségvédelme, illetve az üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében.

Minden fiókban van kézfertőtlenítő

A banknál már február 23. óta tilos minden külföldi repülős üzleti út. A CIB Bank ezen felül azt kéri kollégáitól, hogy ha erősen érintett területről (azaz jelenleg Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból), érkeznek vissza magánutazásról, akkor a jelenlegi orvosi konszenzus alapján elfogadott kéthetes lappangási időben maradjanak otthon. A telephelyeken napi átfogó fertőtlenítő takarítást végeznek a hitelintézetnél, kézfertőtlenítőket telepítettek minden mellékhelyiségbe, illetve a bejáratokhoz, minden munkatárs kapott fertőtlenítőkendő-csomagot, és rendelkeznek megfelelő mennyiségű arcmaszkkal is, ha szükség lenne rá.

A kollégák figyelmét több alkalommal is felhívták a vonatkozó egészségügyi ajánlásokra (gyakori alapos kézmosás szükségessége, szociális távolság tartása, szem, száj, orr érintésének kerülése, orvoshoz fordulás tünetek tapasztalásakor, egészségügyi szájmaszk ésszerű használata), illetve a WHO ajánlásának megfelelő kézmosásról tájékoztató anyagokat helyeztek ki minden mellékhelyiségben. A koronavírus kapcsán folyamatosan követi a bank a fejleményeket, szükség esetén további lépéseket is tesznek, és rendelkeznek megfelelő üzletmenet-folytonossági tervekkel is.