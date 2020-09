Szijjártó: a magyar gazdaság Európa egyik legéleterősebb gazdaságává vált

A koronavírus-járvány második hullámában a magyar gazdaság korábban látott részleges leállását kell megakadályozni, és ehhez az egyik legjobb eszköz a határokon életbe léptetett korlátozó intézkedések sorozata - véli Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Most az elővigyázatosságon van a hangsúly, ezért nem véletlenek és nem öncélúak az utazási korlátozások, amelyekkel azt szeretné megakadályozni a kormány, hogy a vírust Magyarországra behurcolják és az további veszélyt jelentsen a magyar emberek életére, egészségére és munkahelyeire - mondta az MTI szerint Szijjártó Péter. (Egyes szakértők nem osztják a kormány véleményét, Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa, a járványügyi matematikuscsapat vezetője a Portfolio.hu-nak azt mondta, hogy már a 10 százalékot sem igen éri el a behurcolt és azzal összefüggő magyarországi koronavírusos esetek aránya; szerinte ideje lenne most a belföldi terjedésre fókuszálni. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa a HírTV-nek azt mondta, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek többsége buliban, esküvőn vagy valamilyen zárt térben tartott rendezvényen kapta el a koronavírust - a szerk.)

A kormány bőkezű a beruházó cégekkel

Most a gazdasági védekezés időszakát éljük, és látva a magyar gazdaság és a vállalatok életerejét, ezt is meg fogjuk nyerni, csakúgy mint az egészségügyi védekezés első fázisát - fogalmazott a miniszter. A gazdaság és a munkahelyek megvédéséhez a hazai vállalatokra is szükség van, ezért a kabinet minden korábbinál nagyobb támogatást biztosít azoknak a cégeknek, amelyek dolgozóik munkahelyeinek megvédésére érdekében beruházásokat indítottak el. Ilyen jellegű fejlesztést 806 hazai cég kötelezte el magát 377 milliárd forint értékben, közülük 673 kapott összesen 151 milliárd forint támogatást - tette hozzá. Jelezte, a gazdaság életerejét jól mutatja, hogy a keretösszegből fennmaradt 18 milliárd forintra rövid idő alatt 98 magyar vállalat jelentett be 47 milliárd forintnyi támogatási igényt. "Mindez azt mutatja, hogy az elmúlt tíz esztendő kőkemény munkája nem volt hiábavaló, a magyar gazdaság Európa egyik legéleterősebb gazdaságává vált" - véli Szijjártó Péter.

A nagykállói gyár látja el a világot Nordica sícipőkkel

A külgazdasági és külügyminiszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállóban beszélt, ahol átadta a Tecnica Ungheria Kft. beruházástámogatási okiratát. A sícipőket gyártó, olasz tulajdonú társaság 310 millió forint értékű beruházást hajt végre, az új termelőegységének létrehozásához, illetve a munkahelyek megvédéséhez 154 millió forint támogatást adott a kormány - közölte a miniszter. A technológiai beruházással a tervek szerint évente egymillió sícipőt gyárthatnak a gyárban.

A hatvan éve létrehozott cégcsoport nagykállói gyára látja el a világot Nordica sícipőkkel - mondta el az MTI szerint Francesco Bassi, a Tecnica Ungheria ügyvezető igazgatója. Az üzem 350 munkavállalót foglalkoztat, a beszállítói körrel együtt majdnem 800 embernek adnak munkát többségében Magyarországon, valamint Ukrajnában és Romániában.

A Tecnica-cégcsoport tíz országban tizenkilenc gyárat működtet. A hazai leányvállalat nagyrészt exportra gyárt, a nyilvános cégadatok szerint 2019-ben 52 milliárd 248 millió forint nettó árbevétel mellett 2 milliárd 499 millió forint adózott eredményt realizált.