Szijjártó: Üzbegisztán rendkívüli lehetőségeket tartogat a magyar vállalatok számára

A magyar Eximbank 95 millió dolláros hitelkeretet nyújt magyar cégeknek, hogy Üzbegisztánban piacra lépjenek.

Üzbegisztán rendkívüli gazdasági lehetőségeket tartogat a magyar vállalatok számára, amelyek piacra lépését a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) 95 millió dolláros (mintegy 29,5 milliárd forintos) hitelkerettel támogatja - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter taskenti látogatásán.

A két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés még sohasem volt olyan aktív, mint jelenleg - mondta a miniszter az MTI-nek. A magyar-üzbég viszony egyik alapja a politikai bizalom, amelynek kialakulásában az is közrejátszott, hogy a koronavírus-világjárvány európai csúcspontján Magyarország 650 ezer maszkot kapott Üzbegisztántól annak érdekében, hogy biztosítani tudja az egészségügyi dolgozók védelmét. Üzbegisztán a járvány ellenére is jól teljesít gazdaságilag, és ezt a magyar vállalatok is kiaknázhatják - folytatta a miniszter.

Magyarország felkerült azon országok listájára, amelyek gyógyszeripari vállalatai egy egyszerűsített eljárást követően azonnal értékesíthetik termékeiket az üzbég piacon. Emellett a legnagyobb magyar gyógyszeripari cég, a Richter Gedeon Nyrt. újabb készítményei kerültek fel arra a listára, amelyet társadalombiztosítási támogatással írhatnak fel az üzbég orvosok. A 45 millió dollárnyi (csaknem 14 milliárd forintnyi) magyar gyógyszerexport dinamikus és ugrásszerű növekedésére lehet számítani - véli Szijjártó Péter. Ezt mutatja, hogy a tavalyi 78 százalékos növekedést követően az idei év első négy hónapjában újabb 43 százalékkal nőtt az Üzbegisztánba irányuló magyar gyógyszerexport.

Emellett Magyarország szakértelemmel segíti a közép-ázsiai országot egy új nukleáris erőmű megépítésében, és egy magyar vállalat jó eséllyel indul, hogy egy 100 millió eurós (35,4 milliárd forintos) beruházás keretében leszállíthassa az új atomerőmű különleges hűtési rendszerét.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen specializált képzés indul nukleáris mérnökök számára, amelyet nagy érdeklődés övez Üzbegisztánban is. Ennek megfelelően ma aláírtak egy ösztöndíj-megállapodást Taskentben, amelynek értelmében évente 100 üzbég hallgatót fogadnak magyarországi felsőoktatási intézményekben - közölte Szijjártó Péter.

Az üzbég Mikrokreditbank 2000 bankautomatát vásárolt az NCR Magyarország Kft.-től. Üzbegisztán földrajzi helyzetéből adódóan ki van téve a szélsőséges ideológiák és a terrorizmus veszélyének - jegyezte meg a miniszter. Közép-Európához hasonlóan Közép-Ázsiában is kiemelt fontosságú kérdés a határvédelem, amelyhez Taskent magyar technológiát és vállalati megoldásokat kíván igénybe venni - írta az MTI.