Szinte megszűnt az iskolakezdési támogatás Magyarországon

Drámaian visszaesett a cégek által nyújtott iskolakezdési támogatás miután az idei év elejével jelentősen kikerült a legtöbb támogatott elem a magyar cafeteria-rendszerből. Korábban 20-40 ezer forintot kaptak a munkavállalók augusztusban-szeptemberben, most gyakorlatilag semmit.

Miközben tavaly a hazai kis- és közepes vállalatok (kkv) jelentős hányada nyújtott iskolakezdési támogatást a családos dolgozóiknak, idén néhány kivételtől eltekintve teljesen eltűnt a cégek bérszámfejtéséből ez a béren kívüli juttatási forma - ezt tapasztalta ügyfeleinél az ICT Európa Holding, amely közel 300 kkv-nak nyújt adótanácsadási szolgáltatást.

"Jellemzően a júliusi és augusztusi bérszámfejtésben kerülnek elő az iskolakezdési támogatások, most azt tapasztaltuk, hogy a cégek - egy-két kivételtől eltekintve - nem terveztek be ilyen dotációt a munkavállalóiknak" - közölte Vas Renáta, a társaság bérszámfejtési csoportvezetője elemzésében. Szerinte az ok az, hogy hogy 2019. január 1-től kikerült a kedvezményesen adható juttatások közül az iskolakezdési támogatás. Az elmúlt években a cégek átlagosan 20-40 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást nyújtottak a munkatársaiknak gyermekenként, de idén ez megszűnt.

Nem meglepő lépés ez a vállalatoktól: a tavalyi évhez képest megduplázódott az iskolakezdési támogatás után fizetendő adók és járulékok összege. Tavaly még a nettó összeg után 40,71 százalék, míg idén 78,95 százaléknyi adót és járulékot kell bevallani.

A támogatásokat egyébként a legtöbb cég beépítette a bérekbe, amely ugyan magasabb adózást eredményez, de a dolgozók megtartását segítette az erősen fluktuáló munkaerőpiacon - ahogyan azt korábban a Napi.hu bemutatta.

"Könyvelési szempontból az alábbi módon nézett ki ez a tavalyi, még kedvezményes évben: az iskolakezdési támogatás 1,18 szorosa után kellett 19,5 százalék egészségügyi hozzájárulást (eho) és 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) fizetni. (Így jött ki a nettó támogatási összeg után fizetendő 40,71 százalék). Idén a jövedelem 1,18 szorosa után kell 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho), 15 százalékos szja-t, 19,5 százalékos eho-t, 10 százalékos nyugdíjbiztosítási járulékot és 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást, illetve 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulékot kell fizetni. (Így jön ki a nettó támogatási összeg után fizetendő 78,95 százalék)" - ismerteti a számítási módokat, és érzékelteti a különbséget az ICT Európa Holding szakértője.

Viszont a társaság egy megoldást is javasol, amely ha nem is annyira olcsó, mint a korábbi évek cafeteria-eleme, de nem is annyira költséges, mintha a korábbi évek összegét adnák változatlan formában.

A januártól érvényes jogszabály ugyanis lehetővé teszi, hogy a munkaadók évente egyszer (bármikor) a minimálbér 10 százalékáig, azaz jelenleg 14 900 forintig csekély értékű ajándék révén utalványt adjanak az alkalmazottainak. Ez is adóköteles ugyan, de sokkal alacsonyabb kulccsal adózik: a nettó összeg után 38,35 százaléknyi járulék és adó terheli.

"Ha egy vállalat ragaszkodik ahhoz, hogy kedvezményes adókulcs mellett nyújtson iskolakezdési támogatást, akkor ezzel az úgynevezett "csekély értékű ajándékkal" kedveskedhet a munkatársainak még szeptember 10-ig, ugyanis akkor kell lezárni az augusztusi bérszámfejtést" - javasolják.