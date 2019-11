Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szociális tűzifa lesz a luxusszálloda építése miatt kivágott fákból

Egy állami milliárdokból épülő tokaji luxusszálloda miatt kivágott fákat az önkormányzat szociális tűzifaként osztja szét a rászorulók között. A helyhatóság az építkezéshez szükséges ingatlanokat a beruházó kérésére belterületté nyilvánította.

Szociális tűzifaként osztják szét a rászorulók között azokat a fákat, amelyeket a 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj nevű ötcsillagos szálloda építése miatt kell kivágni - derül ki a tokaji önkormányzat augusztus 29-i ülésének jegyzőkönyvéből. Itt arról a beruházói kérelemről is döntöttek kérdés vagy hozzászólás nélkül, hogy az ötcsillagos luxusszálloda megvalósítása érdekében belterületbe vonnak több ingatlant is.

A rászorulók között tűzifát osztó beruházó pedig nem más, mint Szepesi Richárd, aki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretében összesen közel 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott balatoni és tokaji szállodák építésére. A szállodát a 2017-ben alapított Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Kft. építheti - a kivitelezésről szóló közbeszerzési felhívás a napokban jelent meg -, a cégadatok szerint a kft. tulajdonosa a szintén 2017-ben alapított, a belvárosi Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt., amely Szepesi cégcsoportjának, a DreamLand Holdingnak az érdekeltsége. (Szepesi Richárd anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak, 2000-ben közigazgatási államtitkár is volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.)

A tokaji önkormányzat jegyzőkönyve szerint a belterületbe vonás önkormányzati érdekeket nem sért, illeszkedik a településszerkezeti tervhez. A cég pedig hozzájárult ahhoz, hogy az építési területen történő telektisztítást (fa- és cserjekivágás) követően a fahulladékot az önkormányzat elszállítsa és szétossza a szegények között. "A szálloda építési engedélye rendelkezésre áll, annak jogerőre emelkedését követően az építkezés még ebben az évben elkezdődhet" - olvasható a jegyzőkönyvben. Különleges helyszínre adták ki az építési engedélyt, hiszen az úgynevezett Csurgóvölgyben, egy elhagyott bánya helyén épülne fel a Grand Hotel Tokaj.

A tokaji képviselő-testület és Posta György polgármester már korábban is segítette a 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami (költségvetési) támogatásból épülő luxusszállodát. A Tokaj név használatát ugyanis kedvező fizetési feltételekkel kapta meg a Grand Hotel Tokaj ötcsillagos szállodát építő tulajdonos. "A száz szobás, öt csillagos szálloda változatos és bőséges wellnesszel készül, bízom benne hogy a városunkba érkező és pihenni akaró vendégek várakozását is felülmúlja. És ami emellett fontos még, hogy újabb munkahelyeket is teremt a városban" - méltatja a beruházást Posta György polgármester a Facebook oldalán. Az épület teljes szintterülete 9052 négyzetméter lesz, a majdani nyertes kivitelezőnek 22 hónap alatt kell felépítenie a szállodát.

Dübörög a pályázatgyár - a környezet nem tényező

A Grand Hotel Tokaj szállodán kívül is sorra jelennek meg azok szállodafejlesztési beruházáshoz kapcsolódó pályázatok, amelyeket a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) nyert százmilliókból, milliárdokból finanszíroznak. Szintén Szepesi Richárd tulajdonában lévő cég építheti a Balaland fantázianevű luxushotelt Szántódon, október végéig várták a kivitelezők pályázatát. Az ökológiai szempontokat itt is komolyan vették: a Magyar Narancs írta meg, hogy a balatoni beruházás előkészületei során 2017 júniusa és 2018 májusa között 3742 négyzetméter nádas tűnt el, s lett így az addig csak 194 méter nádastól mentes partból 291 méternyi, a vízre szabad kilátást biztosító szakasz a luxuslakópark számára. A hatóságok szerint a nádaspusztulás oka nem ismert, a rendőrség sem indít eljárást.





"Kedves Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy szállodánk 2019. október végétől felújítás miatt zárva lesz. A várható nyitás: 2021. tavasza" - már ez a tájékoztatás fogadja azokat a turistákat, akik az OTP Bank balatonszemesi szállodájában szerettek volna megszállni. A bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását a kormány 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta. A kivitelezésre szintén október végéig lehetett pályázni, a nyertest még nem hirdették ki.

Decemberig lehet pályázni a négycsillagos balatonfüredi szállodára kiírt közbeszerzésre, amit a zalakarosi székhelyű SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft. hirdetett meg. A cég Szabadics Zoltán tulajdona. A projektről annyi tudható hogy vitorlás hajóval érkezhetnek majd a vendégek abba a balatonfüredi luxus szállodába, amelynek építésére a Magyar Turisztikai Ügynökség 1,7 milliárd forintot adott. Az építkezés helyszíne a füredi kemping, amit egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég üzemeltet. A balatonfüredi önkormányzat tulajdonában lévő és a Balatontourist Kft. által üzemeltetett kemping területén épülhet fel tehát a hotel.

