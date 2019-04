Szomorú titkokat árult el Vajna Tímea (frissített)

Interjú jelent meg Vajna Tímeával a pénteki Best magazinban, ebben Andy Vajna özvegye többek között az elmúlt két hónapjáról beszélt. A cikk megjelenését követően Vajna Tímea azt írta ki Facebook-oldalára, hogy nem nyilatkozott a lapnak.

Elmaradnak azok a "barátok", akik Vajna Tímeával és Andy Vajnával együtt élvezték a fényűző életet, a luxust, a partikat és a magánrepülős utazásokat - írja a Best magazin, amely - állítása szerint - találkozott is a milliárdos özvegyével.

A lap szerint Vajna Tímeára rengeteg elintéznivaló szakadt, amig meg nem tartják a hagyatéki tárgyalást. Részleteket még nem árult arról, hogy miként tervezi jövőjét, a lap azonban úgy tudja, hogy Andy Vajna 67 milliárdos vagyonának egy töredéke jut csak az özvegynek.

A cikk megjelentését követően Vajna Tímea a következőt írta ki Facebook oldalára:

A mai híradásokkal ellentétben nem nyilatkoztam a Best magazinnak és egyik újságnak sem, a cikkben nekem tulajdonított mondatokat nem állítottam. Elkeserítő, hogy a Best magazin is beállt az álhíreket terjesztő újságok sorába annak érdekében, hogy minél több példányt eladjon