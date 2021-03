Vadsztrájkot tartottak egy magyar üzemben az elmaradt béremelés miatt

A Kalocsa egyik legnagyobb foglalkoztatójának számító EMIKA Elektromechanikai Zrt.-nél tömegesen függesztették fel a munkát a dolgozók múlt héten. Úgy tudjuk, a cégénél nincs szakszervezet, így spontán akcióról van szó: a munkavállalóknak vélhetően nem tetszett, hogy elmaradt a fizetésemelés. A vállalat egyébként több száz millió forintos állami támogatást kapott 2020 nyarán.

A társaság nem cáfolta, hogy múlt hét szerdán sokan hagyták ott a munkaállomásokat, de azt igen, hogy sztrájk lépett volna életbe, és ezt az ott dolgozók sem erősítették meg. Lévén pont fizetésnapon következett be a munkabeszüntetés, valószínűleg nem azzal az összeggel szembesültek a bérpapíron, amire számítottak, és ez zúgolódást okozhatott - írta meg korábban a baon.hu. Nagy visszhangja nem volt az esetnek, de a világgazdaság.hu csütörtöki cikkében - amelyben az ország üzemeiben tapasztalható bérfeszültségről írt - felhívta rá a figyelmet.

Az EMIKA az ügyben az alábbi hivatalos közleményt adta ki:

"A cég - hasonlóan az utóbbi évekhez - hiánytalanul kifizette a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő bért, az összes dolgozójának. A félreértést az okozhatta dolgozói szinten, hogy legalább a minimálbér-emeléssel egyenértékű (+4 százalék) béremelésben reménykedtek, az előző évek gyakorlatához hasonlóan. A Zrt. bérpolitikája az, hogy a minimálbér feletti alapbérrel foglalkoztatja munkatársait, így a béremelési kötelezettség nem érintette a céget. Sajnos a Covid miatti gazdasági visszaesés nem tette lehetővé, hogy most emeljük a béreket. A cég eddig is, jelenleg is, és a jövőben is mindent megtesz, hogy lehetőség szerint stabil megélhetést biztosítson az alkalmazottjainak."

A baon a vállalattól úgy értesült, hogy a tömeges munkabeszüntetést követően egyeztetések indultak a cégvezetés és a dolgozók között, a leállást követő napon pedig a szokott rendben folytatódott a gyártás, ugyanis a dolgozók megjelentek munkavégzésre.

Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke lapunknak elmondta, hogy nincs tagszervezetük az EMIKA-nál, és nagy valószínűséggel nem is működik munkavállalói érdekképviselet az üzemben, így vadsztrájkról lehet szó.

Lámpatestekkel az élvonalban

Az EMIKA Elektromechanikai Ipari és Kereskedelmi Zrt. egy összesen 564,78 millió forintnyi beruházását a magyar kormány tavaly júniusban 282,39 millió forinttal támogatta a Versenyképesség Növelő Támogatási Program keretében. Mint azt a kalocsai rádió portálja megírta: a társaság a válsághelyzet ellenére komoly technológiai fejlesztést és munkahelyteremtést vállalt.

A magyar tulajdonú fémmegmunkáló cég elektronikai alkatrészek és személygépkocsi karosszériaelemek gyártásával foglalkozik, honlapján Magyarország egyik legnagyobb belsőtéri lámpatest gyártójaként aposztrofálja magát.

A cég a legutóbbi, 2019-es adatok szerint valamivel több mint 2 milliárd forintos árbevételt, és 17,4 millió forint adózás előtti eredményt produkált. Foglalkoztatotti létszáma mintegy 150 fő volt 2021 januárjában.