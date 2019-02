Sztrájk jön egy magyar autóipari üzemben csütörtökön

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart az „Életre Tervezett Munkavállalók Szakszervezete” (ÉTMOSz) február 7-én csütörtökön reggel 9 és 11 óra között a miskolci SEG Automotive Kft. autóalkatrész-gyárában - tudta meg a merce.hu.

Az ÉTMOSz alapvetően a Bosch magyarországi gyárainak szakszervezete, de az egyik miskolci üzemet nemrég új, kínai tulajdonos, a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A.) vásárolta meg. A telephelyen indítómotorok és generátorok gyártásával foglalkoznak.

Az elmúlt napok bértárgyalásai a cégvezetéssel nem vezettek számottevő eredményre, ezért a törvény alapján most kerül sor figyelmeztető sztrájkra.

A Bosch Elektronika Kft. hatvani gyárában a szakszervezet követeléseit sajtóhírek szerint a cégvezetés már elfogadta, így ott az átlagosan évi bruttó 500 ezer forintos cafeteria idén is marad, több szünnap is lesz és biztosítják a lojalitási bónuszt is. A miskolci gyár érdekképviselete most nagyjából ugyanilyen követelésekkel száll harcba a kínai tulajdonos ellen - írja a portál.

A sztrájkfelhívás szerint a helyi alapszerv követelései a következőek:

12,5 százalékos általános alapbér-emelést, 2000 forintos lojalitási bónusz havonta

a munkába járás 100 százalékos finanszírozása

15 ezer forintos karácsonyi bónusz bevezetése

5 év munkaidő esetén jubileumi jutalom nettó 15 ezer forint, és +1 szabadságnap értékben, 15 és 20 év esetén arányosan emelkedő mértékben

nettó 30 ezer forint SZÉP kártyás feltöltés karácsony előtt

nőnapi ajándék a női dolgozóknak, garancia a családi nap megszervezésére

A miskolci alapszerv követelései mind a szellemi, mind a fizikai dolgozókra egységesen vonatkoznak. A sztrájkhoz nem szakszervezeti tagok, és a kölcsönzött munkaerő is bármikor csatlakozhat.