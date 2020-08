Sztrájkkal indulhat a szeptember - felhívást kaptak az önkormányzati dolgozók

Az önkormányzatok egy részénél sztrájkra lehet számítani szeptember első hetében. Ezeken a településeken három napig csak a halaszthatatlan, például a halálesetekkel kapcsolatok ügyeket lehet majd elintézni, de nem működik majd az építésügyi hatóság, az anyakönyvi igazgatóság vagy a közterület-felügyelet sem - hangzott el az RTL Híradóban.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) azért hirdetett sztrájkot, mert elbocsátásoktól tartanak. "Az múlt hónapok kormányzati döntései olyan helyzetet teremtettek az önkormányzatok gazdálkodásában, amelyből kifolyólag úgy látjuk, hogy az önkormányzati dolgozók munkája és a szolgálatban állók megélhetése került veszélybe. Egyben az ügyfelek minőségi kiszolgálását is veszély fenyegeti" - mondta Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a híradónak.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy hány önkormányzatnál lesz sztrájk, a szakszervezet most gyűjti a támogatói aláírásokat a dolgozóktól, augusztus végén jelentik be az eredményt

A sztrájkkal az akarják elérni, hogy a kormány adja vissza az önkormányzatoktól az év első felében elvett pénzeket, mert szerintük a települések így nem tudják majd fizetni a dolgozóikat, és elbocsátások lesznek.

Elvonás és védekezés



Megnövekedett a szolidaritási hozzájárulás mértéke, már ebben az évben is tízmilliárdról mintegy 22 milliárd forintra emelkedik az összeg, amit a fővárásnak be kell fizetni az államkasszába - mondta el Kiss Ambrus budapesti főpolgármester-helyettes.

A városvezető szerint más önkormányzatok elvesztették az adóbevételük egy részét, de a legnagyobb probléma szerinte az, hogy a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos költségeket egyelőre nem térítette meg az állam, vagy nem vállalt benne felelősséget. Továbbá a gazdasági válság hatása is meg fog jelenni az önkormányzati rendszerben - tette hozzá a főpolgármester-helyettes.

Kormány: több lesz a pénz jövőre

A sztrájkkal kapcsolatban az RTL Híradó megkereste a kormányt, hogy tárgyalnak-e a szakszervezet képviselőivel a sztrájk megelőzése érdekében. "A jövő évi költségvetésben az önkormányzatok támogatása 17 százalékkal lesz több, mint az idén, és nőhetnek az iparűzési adóbevételek is" - reagált a megkeresésre a Kormányzati Tájékoztatási Központ. (Valójában az önkormányzatok idén csökkenő bevételekkel számolhatnak, hiszen a járvány elleni védekezésre hivatkozva a kormány haladékot adott jövő májusig a vállalkozásoknak az idei esedékes iparűzési adó befizetésére. Továbbá elvonták gépjárműadót és csökkentették az idegenforgalmi adót. Egy nagyberuházáshoz kapcsolódóan különleges gazdasági övezeteket is kijelölhet a kormány, mint tette ezt Gödön a Samsung-gyár területével, ami azt is jelenti, hogy a helyi adó megállapítási joga és az adóbevétel is elkerül a helyi önkormányzattól a megyei önkormányzathoz - a szerk.)