Tárgyalt a kormány a Budapest Bank eladásáról

Korábban egy konferencián már fél hivatalosan kiderült, hogy az állami tulajdonban lévő Budapest Bank eladásáról már egyeztetett a kormány. Most megerősítették a hírt az Mfor.hu-nak, kérdés, hogy ki lesz a vevő, de van, aki már borítékolja a sikert.

Kedden reppent fel újra a hír, hogy a Budapest Bank, az MKB és a Takarékszövetkezetek összevonását szeretné elérni az Orbán Viktor vezette magyar kormány, hogy létrejöjjön egy újabb magyar tulajdonú nagybank az OTP mellett. A terv pedig annyiban nem új keletű, hogy már csütörtökön, a X. Magyar Privátbankári konferencián Farkas Róbert, a Takarékbank szakterületi vezetője azt mondta, nem hinné, hogy néhány éven belül az említett három bank külön intézményként működnek majd.

Akkor azt is közölte, hogy az előző héten a kormányülésen szóba került a Budapest Bank (BB) privatizációja. Erre egyébként mindenképpen sort kell keríteni az államnak: már most is késésben van a kormány, mert az EBRD-vel és az Erste Bankkal 2015 februárjában kötött megállapodás alapján az Orbán-kabinetnek már közel másfél éve legalább kisebbségivé kellett volna csökkentenie a tulajdonrészét, amit csak egy ideiglenes megoldással, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. bevonásával tudott megoldani. Most az Mfor.hu-nak megbízható kormányzati források is megerősítették, hogy szóba került a kormányülésen a BB sorsa.

A portál szerint arról még nem esett szó, hogy ki lehet a vevő, mert bár több vevőjelölt is van, még időre van szükség, hogy a tranzakcióhoz szükséges feltételek teljesüljenek. Ugyanis az EBRD-vel kötött megállapodás értelmében 2018 februárja után már egyetlen hazai hitelintézetben sem lehet többsége az államnak.

Arról, hogy milyen forgatókönyvek vannak a privatizálásra, részletesen olvashat az Mfor.hu cikkében.