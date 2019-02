Telekom-ügyfelek, figyelem! Riasztás érkezett

Külföldi, vélhetően ukrán csalók próbálnak meg pénzt kiszedni a Magyar Telekom ügyfeleiből a szolgáltató nevével visszaélve. Többen jelezték a Pénzcentrumnak, hogy e-mailben keresték meg őket azzal, hogy lejárt számlatartozásuk van, és azt haladéktalanul be kell fizetni.

Amatőr csalók igyekeznek pénzt kicsalni a Magyar Telekom ügyfeleitől a szolgáltató nevében. A portál több olvasójától is kaptak olyan kérdéses levelet, amely a helyesírás mellett az ékezetektől is mentes: már az e-mail tárgyából ("Fontos figyelmezet??s.") is kitűnik, hogy vélhetően nem magyar gépről küldték. A szolgáltatónak nincs köze az üzenethez.

A levélben arra kérik az ügyfeleket, hogy fizessenek be azonnal 1315 forintot utalással, vagy bankkártyával. Egy linket is beillesztettek, amin fizetni lehet, de ez egy .com.ua című, ukrán weboldalra visz. Még az is szerepel a levélben, hogy ha a határidőn belül nem fizetjük be a számlát, akkor "kikapcsolják a szolgáltatást".

Ha valaki gondolkodás nélkül fizet, akkor vélhetően nem csak a nevezett összeggel rövidítik meg a csalók, hiszen ha megadja bankkártya adatait, akkor már azt is könnyedén használni tudják. Ha még hitelkeret is van az érintett kártyán, akkor akár komoly adósságba is vérhetik a becsapott ügyfelet.

A valódi számlaértesítőben és a fizetési felszólításokban szerepel valamilyen, ügyfelenként egyedi számlázási azonosító szám. Ezt mindenképp ellenőrizni kell. Fontos, hogy a szolgáltatók e-mailben sosem kérnek be személyes vagy bankkártya-adatokat, számlaadatokat. A szolgáltatók mobilalkalmazásában vagy hivatalos weboldalán az ügyfelek biztonságosan ellenőrizhetik egyenlegüket és fizethetik be számlájukat - írja a penzcentrum.hu.