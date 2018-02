Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Telenor-eladás: megszólalt a magyar kormány

Lázár János kancelláriaminiszter nem sokkal azelőtt beszélt egy állami mobilszolgáltató létrehozásáról, hogy kiderült, egy indikatív vételi ajánlat érkezett a társaságra. A tárcavezető elmondta, hogy mi az összefüggés.

Január közepén jelentek meg az első hírek arról, hogy vételi ajánlat érkezett a Telenor közép-kelet-európai csomagjára. A lehetséges vevők között felmerült a Mészáros Lőrinchez köthető Konzum-csoport, valamint beszéltek egy amerikai jelöltről is. A Konzum indikatív vételi ajánlatot tett a Telenor magyarországi érdekeltségére. Jászai Gellért, a Konzum elnöke a Portfoliónak azt mondta, a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik.

Szerb lapértesülések szerint egy cseh befektetési csoport, a PPF is érdeklődik a Telenor bolgár, montenegrói, szerb és magyar érdekeltségei iránt. Azonban korábban - nem sokkal azelőtt, hogy a MarketMerge szakmai oldal közölte a hírt, hogy indikatív, semmire nem kötelező vételi ajánlat érkezett a szolgáltatóra - Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter arról nyilatkozott a sajtónak, hogy újra meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy az állam azzal élénkítse a hazai mobilos telco-piacot, hogy saját szolgáltatóval száll be a piaci versenybe, amely alacsony árakkal a versenytársakat is olcsóbb csomagok kínálására késztetné.

Adta magát, hogy a két hír esetleg összefügg, így az Együtt parlamenti képviselője, Szabó Szabolcs kérdést intézett el a Miniszterelnökséghez.

Tájékoztatom, hogy írásbeli kérdésének témáját képező előterjesztést a Kormány nem tárgyalt

- magyarázta Lázár János szűkszavú írásbeli válaszában.

A fotó forrás: Shutterstock.

