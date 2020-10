Teljesen átalakul a MindigTV, kiderültek a részletek

Mozgalmas időszak következik a MindigTV-nél: miután megváltozott a csatornakínálat, a név- és márkaarculatot is átalakítják, valamint megváltoznak a termékcsomagok is.

A szeptemberi csatornakínálat változását követően novembertől megújul az Antenna Hungária MindigTV-családjának név- és márkaarculata is. Ezentúl a MindigTV mellett, a MinDig TV Extrát felváltó MindigTV PRÉMIUM és a mindiGO TV-t megújító mindigTV GO márkanevekkel találkozhatnak a szolgáltató ügyfelei - írja a DTV News.

A MindigTV márkanév alatt a felhasználók továbbra is 12 csatornát érnek el díjmentesen, amelyet előfizetői szerződés keretében fizetős csomagajánlatokkal egészíthetnek ki, és a MindigTV PRÉMIUM szolgáltatásra válthatnak. A MindigTV PRÉMIUM kínálatában ezentúl négy főcsomag (Alap, a Családi, a Belépő és Gyerek csomagok) közül választhatnak az ügyfelek. A Belépő csomagban az alap kínálat mellett további 6 adó - az ATV, Bonum Hír TV, RTL⁺, Sláger TV és TV2 Comedy - érhető el, míg az Alap műsorcsomagban 28, míg a Családiban összesen 48 csatorna műsorai láthatók. Az előfizetői kínálatok még több szórakozást biztosítanak, a Családi csomagba többek között olyan csatornák is bekerültek, mint a Minimax, a Nickelodeon Jr., a Sorozat+, vagy a Moziverzum, hogy izgalmakból, kedves mesékből és népszerű mozifilmekből se legyen hiány. Új főcsomagként jelent meg a televíziós szolgáltatások piacán egyedülálló, tematikus Gyerek műsorcsomag, amelyben még több élmény és összesen 10 gyerekadó mesehősei és kalandjai várják a kíváncsi lurkókat.

A televíziós csomagok a havidíjas konstrukció mellett, 6 és 12 hónapos előre fizetett szolgáltatásként is igénybe vehetők, kivéve a Belépő csomag esetében.

Szeptembertől a korábban a MindiGO Sporton elért tartalmak átköltöztek a MindigTV GO oldalra, ahol Sport menüben nézhető például Berecz Zsombor vitorlázó blogja, vagy akár az EsportGuru csatorna élő adásai is. A MindigTV GO újdonsága, hogy elérhetővé vált a Gyerek műsorcsomag mind a 10 gyerek csatornával és a TV Max csomag előfizetésével pedig a teljes televíziós kínálat is.